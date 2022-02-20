برلمانيون مصريون يهاجمون إبراهيم عيسى وبلاغ من "حزب النور" للنائب العام

تصاعدت أزمة الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بعد التصريحات التى شكك فيها في معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أحدث موجة من الجدل والغضب في الأوساط الشعبية والدينية وبعض المؤسسات الرسمية.

وشهدت جلسة البرلمان المصري اليوم الأحد، هجوما شرسا على عيسى، فيما تقدم حزب النور السلفي اليوم الأحد أيضا ببلاغ رسمي للنائب العام.

وتقدم حزب النور ببلاغ إلى النائب العام متهما عيسى بـ“ازدراء الدين الإسلامي والتشكيك في الثوابت الدينية، وتكدير السلم الاجتماعي، وإثارة الفتن بين أبناء المجتمع، والتعدي على قيم المجتمع، وإهانة الرموز الإسلامية، وإنكاره لكثير من الثوابت والاستهزاء بالقرآن، وكتاباته الطاعنة في الصحابة والأئمة، وآخرها نفي معراج نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام“.

وأكدت اللجنة القانونية لحزب النور عبر بيان رسمي، أنهم تقدموا بالبلاغ لتمسك الحزب بالتعامل والرد عليه وفقا للقانون والدستور، وحيث إن ما ارتكبه ثابت بالمستندات والأدلة القاطعة، ”فإننا عازمون على المضي قدماً في تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا حتى يحصل على جزائه الذي نص عليه القانون، ويكون درسا وعبرة لمن تسول له نفسه السير في نفس الطريق والفكر والمنهج“، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن إبراهيم عيسى أنكر حادثة معراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلي السماء، وذكر أن هذه الحادثة وهمية رغم أنها ثابتة في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعى من هذا الإنكار إلى السعي لإنكار فرضية ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، حيث إن الصلاة فرضت في السماء في رحلة المعراج، وإذا قام بإنكار الحادثة سينكر كل ما حدث بها ومن أهم أحداثها فرض الصلوات الخمس على المسلمين.

وتابعت اللجنة القانونية في بيانها: ”إبراهيم عيسي اتهم العلماء بإخفاء أغلب الدين عن الناس، وهذا بهدف تشكيك الناس في الدين وزعزعة الثقة فيهم عند عوام الناس وهدم رموز وعلماء الدين لهدم الدين لاحقا، وهدم الرموز يؤدي إلى هدم الدين“.

كما شن النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري هجوما شرسا على عيسى داخل جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، مشيرا إلى أن عيسى اعتاد إثارة الفتن والإساءة سواء للدين الإسلامي أو لنساء محافظات صعيد مصر بجنوب البلاد.

من جهته، تحدث نائب حزب النور أحمد خير الله، على حتمية وقفة لمحاسبة عيسى عما يفعله بين الحين والآخر، من خلال برامجه التي يقدمها.

وكان النائب العام قد أمر مساء أمس السبت بالتحقيق في البلاغات التي تقدم بها بعض المحامين ضد عيسى، وسط إدانة من رجال الدين والأزهر الشريف لما صدر عن عيسى.

وأحدث إبراهيم عيسى ضجة كبيرة بعد حلقته في برنامجه ”حديث القاهرة“، يوم الجمعة الماضي، بفضائية القاهرة والناس، حيث ذكر بأن القصص التي يسردها الأئمة والمشايخ نسبة الكذب بها 99 %، مستكملا: ”واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج“.