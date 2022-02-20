وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الفنان سامي كلاك الذي ارتبط صوته لدى أجيال متعاقبة بأغنيات شارات المسلسلات الكرتون توفي اليوم الأحد في مستشفى الروم عن عمر ناهز 74 عاما.

وبحسب ما ذكرت قناة الجديد اللبنانية على موقعها الإلكتروني، فقد كانت مشاكل في القب هي سبب وفاة المغني.

ولد الراحل في 1948 باسم سامي حبيقة، لكنه اشتهر لاحقا باسم سامي كلارك لإجادته الغناء باللغات الأجنبية، حيث بدأ مشواره الفني بأغان إنجليزية وفرنسية ويونانية.

جمع في رصيده نحو 700 أغنية من أبرزها (قومي تنرقص يا صبية) و(قلتيلي ووعدتيني) وكذلك أغاني مسلسلات كرتون.

وقد نال كلارك جوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا، بحسب صحيفة النهار.

وقد نعى إعلاميون وصحفيون إضافة إلى جماهير من عدة دول عربية الفنان الراحل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الإعلامي الأردني محمد حتاملة: ”اليوم رحل غراندايزر #سامي_كلارك الذي طبع بصوته وأغانيه ذكريات جيل الثمانينات“.

اليوم رحل غراندايزر

#سامي_كلارك الذي طبع بصوته واغانيه ذكريات جيل الثمانينات .. وداعاً. pic.twitter.com/CB8SgYwQpR — Mohammad Hatamleh محمد حتاملة (@Mohatamlehjo) February 20, 2022

وكتبت مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد اللبنانية مريم البسام: ”مات بطل فليد، رحل غريندايزر #سامي_كلارك بعد تعب قلب وحروب وقتال على انتزاع طفولة أجيال. أخذ معه ألعابنا الحلوة وترك صرخة من وزن ”آه على هالايام.. فلمن ستغني الطيور؟ وتمجد الله في السماء.. غنى الحب والحرب على طبقة واحدة غريندايزر.. علّي في الفضاء“.