تطورات جديدة في أزمة إبراهيم عيسى بشأن "الإسراء والمعراج".. وتحركات برلمانية

شهدت الأزمة التي أثارها الإعلامي المصري إبراهيم عيسى بعد تشكيكه في ”معراج النبي“ محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وفي صحة ما روي عنها، خلال الساعات الماضية، تطورات جديدة، بعد تحركات لنواب في البرلمان المصري يطالبون فيها الحكومة والجهات المعنية بوقف برنامجه، إضافة لتقديم بلاغ ضده للنائب العام.

وتقدم النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ببيان عاجل يوجه للحكومة ورؤساء الهيئات الإعلامية في مصر بوقف برنامج ”حديث القاهرة“، المذاع على فضائية ”القاهرة والناس“ والذي يشارك إبراهيم عيسى في تقديمه مع إعلاميين آخرين، بعد ”تطاوله ووصفه الإسراء والمعراج بأنه وهمي، وهو ما يعني تكذيب القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم“.

واعتبر النائب أحمد حتة أن توقيت تلك التصريحات غريب وكذلك هدفها، مستبعدًا أن تكون مثل هذه التصريحات لها علاقة بحرية التعبير، وتساءل: ”ما سبب إثارة هذا الأمر الآن وما الهدف منه وهل هذه حرية التعبير؟“.

وواصل النائب متسائلاً: ”إنه إذا كان هذا ما يفعله البعض في الداخل فلماذا نغضب عندما يتطاول أحد في الخارج على النبي؟ (صلى الله عليه وسلم)“.

وطالب عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام بوقف البرنامج وإحالة إبراهيم عيسى إلى التحقيق وعدم المساس بالدين، مشيرًا إلى أن ”الكاتب الصامت منذ فترة لم نشاهد له حرية تعبير حول أوضاع أخرى حول المجتمع وما حدث حول أحد الأفلام على منصة دولية ولكنه أيد هذا الفيلم ولذلك لابد من وقفة لمواجهة التجاوزات الدينية والأخلاقية“ في إشارة لتأييد ”عيسى“ لفيلم أصحاب ولا أعز المثير للجدل والذي اعتبره مهاجموه بأنه ”يروج للمثلية الجنسية“.

تمس ثوابت الدين

في السياق نفسه تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان مماثل إلى رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة بشأن ما تشهده بعض الفضائيات من ”تجاوزات“ تمس ثوابت الدين وتنال من أعراف المجتمع المصري.

وقال النائب محمد عبدالله في بيانه، إن إبراهيم عيسى، ”اعتاد إثارة بعض الموضوعات بهدف (ركوب الموجة) أو الترند، وليكون مثارا لحديث المجتمع“، مضيفًا أن كل ما يثيره ينال من حالة السلم المجتمعي التي تنعم بها مصر.

وأضاف النائب، أنه ”قبل أيام خرج علينا هذا الإعلامي بالحديث عن أمور ليست حقيقية على الإطلاق، وهو ما أثار حفيظة أبناء الصعيد حين قال إنهم في الماضي كانت نساؤهم يرتدين (المايوه)، وهو أمر لا أساس له من الصحة وإنه يمكنه الرجوع إلى الصور التي تم التقاطها لنساء الصعيد في تلك الفترة“.

وقال إنه ”بعد الضجة التي أثارها بحديثه المغلوط عن سيدات الصعيد، عاود الحديث عن ثوابت الدين والتشكيك فيها، بتناوله زورًا وبهتانًا كلاما غير حقيقي عن واقعة الإسراء والمعراج“.

واعتبر النائب في بيانه أنه ”لا يمكن وصف المشكك في الإسراء والمعراج إلا بالجهل أو رفض ما نطق به القرآن الكريم، إضافة إلى ما أورده علماء التفسير والحديث والسير نقلا عن صاحب الحدثين – صلى الله عليه وسلم“.

قضايا تثير فتنة في المجتمع

وطالب عضو البرلمان المصري محمد عبدالله، الإعلاميين بـ“الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المجلس الأعلى للإعلام للمحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى“.

بلاغ للنائب العام

في السياق، تقدم المحامي المصري بهجت فهمي ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة ضد إبراهيم عيسى يتهمه بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار كاذبة وإنكار ثوابته بهدف جمع مشاهدات عالية.

وطالب بهجت فهمي النائب العام بفتح التحقيق في البلاغ وإصدار أوامره بضبط وإحضار إبراهيم عيسى والقائمين على إدارة قناة القاهرة والناس لتطبيق القانون عليهم والتصدي لمحاولات إثارة الفتن والإساءة إلى الدين الإسلامي.

وأضاف المحامي المصري في بلاغه الذي يحمل رقم 8159 أن إبراهيم عيسى قد اعتاد الهجوم والإساءة إلى أئمه المسلمين والصحابة، وعلى رأسهم الصحابي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم.

وأشار المبلغ في عريضة دعواه أن الإعلامي إبراهيم عيسى أساء إلى سيدات الصعيد، ونشر أخبارًا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسيء إلى صورتهم في المجتمع، كما أنكر فرضية الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليست منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله، في إساءة بالغة للذات الإلهية.