أحمد فلوكس ينشر مكالمة له مع والده ويتوعد الإعلام

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس مكالمة صوتية دارت بينه وبين والده الفنان فاروق فلوكس، بعد تصريحاته الأخيرة بأن أحمد بعيد عنه في الفترة الأخيرة ولا يتواصل معه.

وتدور المكالمة، التي نشرها أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، حول اعتذار فاروق فلوكس لولده عما بدر منه، وأنه لم يكن يقصد ما قيل، وفي البرامج يعتمدون على كبر سنه ليحصلوا منه على تصريحات تتماشى مع هواهم، وعلق على المكالمة التي نشرها قائلا: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مارحمتوش الراجل الكبير، بس تمام.. صبرا“.

ويقول الفنان فاروق فلوكس في المكالمة: ”أنا يا أحمد مش كويس ولما بطلع أتكلم في البرامج بقول كلام كتير لأن أنا قلبي طيب والله، أرجوك متزعلش مني، ليوجه له أحمد رسالة قائلا: ”جزمتك فوق راسي يا بابا، متشيلش جواك أي حاجة، دي لعبة انت لم يكون لك ذنب فيها، أنت عارف إني بحبك جدًا، ومقصرتش معاك، ولو مجتش البيت خلال الفترة الماضية لأن عندك ظروف معينة أنت عارفها كويس، وأنا مش هطلع أشرح الكلام ده، وأتكلم في بيتي وحياتي الشخصية“.

وتابع أحمد فلوكس في حديثه مع والده: ”هما لم يستوعبوا كلامك، وعايزين يطلعوني مجنون تمام، أنا عارف اللعبة دي اللي هم بيلعبوها، وهما مش هيفهموا، لما يكون عندي مشكلة مش هاجي أقولك أنا بمر بهذا الظرف، لأن المفروض لما تقول مشاكلي مجيش أقول، وهما عرفوا يشحنوك وياخدوا كلام معين منك، بناء على سنك أنك كبرت“.

وكان الفنان فاروق فلوكس قد صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج ”نص الكلام“، الذي يعرض على قناة النهار المصرية، أنه متزوج من سيدة أخرى غير والدة أحمد، وهناك فجوة كبيرة بينه وبين ابنه، وكان دائما يسعى للتواصل معه ومعرفة أخباره، إلا أنه لا يُجيب على اتصالاته“

وتابع فلوكس أن ”أحمد هوائي ولكن قلبه طيب جدًا وعرفت موضوع سجنه من أحد البرامج، لأنه لم يتواصل معي منذ شهر، وحزين عليه بعد مروره بالعديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، أنا مش زعلان عشان نفسي، أنا زعلان عليه، وبدعي له في صلاة الفجر يوميًا“.