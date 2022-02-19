بسبب "عروس الإسماعيلية".. اتهام الإعلامية ياسمين عز بالتحريض على العنف

اتهم المجلس القومي للمرأة في مصر ياسمين عز، الإعلامية بفضائية ”إم بي سي مصر“ بالتحريض على تكرار ارتكاب جرائم العنف ضد المرأة، بعد تصريحات أدلت بها حول الحادثة المعروفة إعلاميا بـ“عروس الإسماعيلية“.

وأعرب المجلس القومي برئاسة الدكتورة مايا مرسي ”أعلى جهة مختصة بحقوق المرأة“ بياناً اليوم السبت، عن رفضه الكامل لما بدر من الإعلامية مقدمة برنامج “ كلام الناس“ المذاع على قناة ”إم بي سي مصر“ فى الحلقة التى أذيعت أمس الجمعة.

واعتبر البيان، أن ياسمين عز أعربت ضمنيا عن قبولها لما تعرضت له العروس من عنف وإهانة وترهيب على مرأى ومسمع من الجميع، في الوقت الذي انتفض فيه المجتمع المصري لإدانة هذا السلوك المشين.

وعلقت الإعلامية ياسمين عز خلال البرنامج الذي تقدمه بالقول: ”أصيلة وبنت ناس ولمت دنيتها، مش معقول هتبوظ فرحة 13 سنة عشان موقف مش عارفين تفاصيله، ضل راجل ولا ضل حيط قولي له يا سيدي وتاج راسي“.

وتضمن البيان: ”عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس عن بالغ استيائها من هذه التصريحات التي لا تليق أن تصدر عن إعلامية مصرية أولى بها أن ترفض مثل هذه الجرائم التى تسيء إلى المرأة المصرية وإلى المجتمع بأسره، وتتعارض مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لحماية المرأة من جميع أشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014، وما تم ترجمته من نصوص قانونيه لهذه المادة“.

واختتم البيان: ”كما تعد تصريحاتها مخالفة صريحة لميثاق الشرف الإعلامي، الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية، كما تعد هذه التصريحات تبريرا وتحريضا على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة“.

وأثار مقطع فيديو يوثق اعتداء عريس بالضرب على عروسه يوم زفافهما بالشارع العام عندما كانا يستعدان لركوب السيارة لإتمام مراسم حفل الزفاف في مدينة الإسماعيلية.

يوثق مقطع الفيديو المثير للجدل والذي انتشر على نطاق واسع شجارا بالأيدي بين العروسين انتهى بتناثر الدماء على فستان العروس الأبيض، ووقوعها على الأرض بينما تدخل الحضور لفض الشجار، كما حضرت الشرطة لإنهاء النزاع.

وأحدث مقطع الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكرت الغالبية ما حدث من قبل العريس الذي تبين لاحقا أنه ابن عم العروس، وكان على علاقة حب معها استمرت 13 عاما.

وفي تطور لاحق، انتشرت صور ومقطع فيديو للعروسين على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنهما تصالحا بعد الحادثة، حيث ظهر الاثنان في منزل الزوجية وهما يبتسمان للكاميرا.

وبين العريس أن ما حصل سوء تفاهم تسبب بحادثة الضرب، قائلا باللهجة المصرية ”مش حاجة جديدة إن أنا أضرب بنت عمي ومراتي، وحتى لو هي مش مراتي، فهي بنت عمي في الأول، وده حاجة عادية عندنا“.

من جانبه، قال والد العريس، إن ”العروس ابنة شقيقه، وإن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتمت إزالته والصلح بين العروسين“، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران صباحاً لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.