مصر.. نقابة الإعلاميين تمنع ظهور هاني حتحوت وتحيله إلى التحقيق

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر، السبت، قرارا بمنع ظهور الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عبر الوسائل الإعلامية المصرية، وإحالته للتحقيق؛ بدعوى ”مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وعدم تقنين أوضاعه مع النقابة“.

وقالت نقابة الإعلاميين في بيان، إن المرصد الإعلامي التابع لها، ”رصد تجاوزات مهنية، وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني“.

وأهابت النقابة، بالإعلاميين في مجموعة قنوات ”صدى البلد“، التنبيه على كل من يمارس نشاطا إعلاميا لديها، ”في الشعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة الإعلاميين، تقديم برامج الإخراج الإعداد التحرير المراسلة، سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم“.

وشهد برنامج ”الماتش“ الذي يقدمه الإعلامي المصري هاني حتحوت، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أزمة كان بطلها فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق.

وانسحب فرج عامر، من البرنامج على الهواء مباشرةً، بعد رفضه الإجابة عن أسئلة حتحوت، بشأن انتخابات نادي سموحة المقبلة، وما يثار حول مطالبة بعض أعضاء النادي بإلغاء نشاط الكرة.

وكال عامر الاتهامات لحتحوت، رافضا الإجابة عن أسئلته، مشيرا إلى أن الأسئلة موجهة بالتنسيق مع منافسه في الانتخابات محمد مجاهد، الذي يعد أحد رجال الأعمال البارزين في الإسكندرية، وأنه التقاه مؤخرا في أحد المصايف وشاهدهما بنفسه في منزله، وهو ما رفضه حتحوت على الهواء.

وعلق حتحوت على انسحاب فرج عامر، قائلا: ”أعتذر عن المشهد الدرامي الممتع، ولا أعرف لماذا كان متوترا بهذه الطريقة خاصة أنه مقبل على الانتخابات التي اعتاد المنافسة فيها، وأقول للمهندس فرج عامر نورتنا وشرفتنا والكلمة اللي قالها مش هعديها وأقسم بالله ما أعرف اسم محمد مجاهد ولا شكله، ولم أذهب إلى مراسٍ هذا الصيف“.

ومجموعة قنوات ”صدى البلد“ مملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب حاليا، وصاحب مجموعة شركات ونادي سيراميكا كليوباترا، وتضم القناة مجموعة من الإعلاميين المشهورين، بينهم: أحمد موسى، مصطفى بكري، عزة مصطفى، حمدي رزق، وآخرون.