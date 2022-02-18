ابنة الملك سلمان تهدي أحلام "إطلالتها النجدية" في موسم الرياض

قالت الفنانة الإماراتية أحلام إن ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هي مَن أهدتها إطلالتها التي ظهرت بها في جلسات العاذرية خلال موسم الرياض في السعودية.

وأوضحت أحلام في حديث صحفي أن إطلالتها كانت ”هدية من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، مؤكدة أنها هي مَن ”اختارت التطريز والثوب النجدي“، شاكرةً إياها.

وتابعت أحلام: ”أبي أشكرك طال عمرك، أنا والأميرة حصة صديقات عمر من أكثر من 26 سنة، حبت أن تكون إطلالتي هي إطلالة نجدية، أنا كثير عجبتني وأتمنى تكون عجبتكم كلكم“.

وأحيت أحلام في جلسات العاذرية بموسم الرياض، المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، حفلا أمس الخميس، بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد.

وشارك الفنان عبد الله الرويشد، أحلام، غناء أكثر من ديو، إضافة إلى غناء أشهر أغانيه القديمة.

وبدوره، كشف حساب ”روتانا للصوتيات والمرئيات“ عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عن لقطات من كواليس البروفات التي أجرتها الفنانة الإماراتية، وذلك أثناء استعدادها لحفلها أمس الخميس.

وكانت أحلام قد نشرت عبر حسابها في ”سناب شات“ فيديو، تظهر فيه مع زوجها مبارك الهاجري، وهي ترحّب به بعد وصوله إلى الرياض من أجل أن يحضر حفلها في العاذرية، وذكرت أن زوجها مبارك الهاجري قام باختيار نصف الأغاني لها، التي غنتها في الحفل.

ويعتبر ألبوم ”فدوة عيونك“ آخر ألبومات أحلام الشامسي، وكانت قد طرحته في بداية العام 2021، وهو يعتبر عودة لها بعد غياب دام لمدة خمس سنوات.

وكانت أحلام قد أقامت بموسم الرياض عدة حفلات سابقة، إحداها مع شركة ”بنش مارك“، وأخرى بتنظيم شركة ”روتانا“ في ليلة رأس السنة بمشاركة نخبة من نجوم الغناء، كما تألقت في لقاء القمة برفقة الفنانة نوال الكويتية في حفل من تنظيم ”روتانا“.

يذكر أن المطربة الإماراتية أحلام شاركت جمهورها عددا من مقاطع الفيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل، خلال احتفالها بعيد ميلاها، الذي تزامن مع يوم الإثنين في 14 فبراير/شباط ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ وقد أرفقتها بتعليق: “إنه عيد ميلادي“.