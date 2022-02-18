المشهور السعودي "أندريه العملاق" يفاجئ متابعيه بعودة قوية عبر يوتيوب

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل المصيبيح، الشهير بلقب ”أندريه العملاق“، عن عودته ببرنامج اجتماعي، وذلك بعد غياب طويل عن جمهوره؛ إثر حادث سير كان قد تعرض له قبل سنوات.

وكشف أندريه العملاق، يوم الخميس، عن اتفاقه مع جريدة ”اليمامة“ على برنامج في ”يوتيوب“ يناقش قضايا اجتماعية من المجتمع.

وعلق في تغريدة كتبها عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”اتفقنا اليوم أنا وإدارة جريدة اليمامة الصحفية على اسم البرنامج اللي أبسويه في اليوتيوب اللي يتكلم عن القضايا الاجتماعيه اللي نمر فيها باسم (فضفضه) حبّيت إني أبشركم بهالشي الجميل ونقول الله يوفقنا ويسمح أمورنا ويسهّل علينا ولا تحرموني من دعواتكم“.

وعبر طيف واسع من متابعي المشهور السعودي عن سعادتهم بعودته من خلال تغريدات نشروها تباعا تعليقا على تغريدة إعلان عودته بالبرنامج الجديد.

وعلق متابع يدعى ”عبدالرحمن“: “ ما شاء الله تبارك الله، ربي يوفقك ي حبيبي وجعلها بداية خير عليك“.

وعبر ”عبدالله بن سفيان“ عن حماسه: ”حلوو يا وحشششش والله لك وحششششششة وفاقدينك أخيرا رجعت للشاشة أنت ناقد اجتماعي خطير وأنا أنتظرررر من اللحين الحلقة“.

وكتبت ”أسما“: ”تباارك الرحمن وأخييييراً بنستمتع ع البركه يا عساها بداية وانطلاقة خيير لك ي رب“.

وتأتي عودة المشهور السعودي بعد رحلة طويلة خاضها بالعلاج من إصابات شديدة تعرض لها إثر حادث سير مروع وقع له في مطلع عام 2018.

وتعرض مشعل المصيبيح لإصابة بليغة في الرأس أدخلته العناية المركزة، وتسببت في غيبوبة طويلة له، وفقدان جزئي بالذاكرة، وإعاقة جسدية.

وكان شقيقه قد ذكر بعد الحادث أن الضربة على رأس شقيقه أثرت كثيرا على ذاكرته، وأفقدته 15 سنة ماضية منها، لافتا إلى عجزه عن تحريك قدميه.

وأوضح آنذاك أن أندريه أصيب بضمور وضعف شديد في العضلات، وأنه بحاجة إلى تأهيل خاص.

ويتابع أندريه العملاق مئات الآلاف من السعوديين، ومنذ تعرضه لحادث السير وهم يتابعون وضعه الصحي ويسعون للاطمئنان عليه.

وظهر ”أندريه العملاق“ عبر مقطع فيديو بثه الناشط نايف الجعويني، في مارس/ آذار من عام 2020، مؤكدا عودته قريبا إلى جمهوره، إلا أن حالته الصحية منعته عن ذلك فيما يبدو.

ولاحقا، ذكر المشهور السعودي في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“ أنه أصيب بشلل نصفي وأصبح مقعدا.