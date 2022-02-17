تعرض المنشد حسين العجمي "شبل يام" لحادث سير

تعرّض المنشد الكويتي حسين العجمي، والشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ“شبل يام“ لحادث سير، وذلك أثناء توجهه من السعودية إلى الكويت، وسط تضارب الأنباء بشأن حالته الصحية.

ونقل حساب ”العجمان في الكويت“ عبر موقع ”تويتر“، في تفاصيل الواقعة، أن ”المنشد شبل يام (من أصول سعودية) تعرض لحادث سير، وهو في العناية المركزة بمستشفى العدان“.

ولم تتضح حالة شبل يام الصحية بعد، فيما تم نشر مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، وقيل إنه يعود لوالده، الذي ذكر أن نجله حسين تعرض لحادث سير، وأبلغه الطبيب عن وفاته دماغيا.

ورغم المقطع المنسوب لوالده عبر حساب ”شبل يام“ في ”سناب شات“، إلا أن منشورا آخر متداولا عبر مواقع التواصل، وقيل إنه يعود لوالده كذلك، نفى وفاة المنشد حسين دماغيا.

ولفت المنشور إلى أن ”حالة حسين حرجة، إلا أنه لا يمكن تشخيص حالته بدقة إلا بعد استقرار وضعه الصحي“.

في حين، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لابن عم حسين العجمي، الذي أوضح أن ”حسين في غيبوبة، وحالته مستقرة، ويستجيب للعلاج“.

وجاء في منشور على خاصية ”استوري“ في حساب المنشد حسين العجمي في موقع ”انستغرام“، عن آخر مستجدات وضعه الصحي، وقال صاحبه إنه شقيقه، وإن ”حالته الصحية لم تتضح بعد“، مناشدا الدعاء لشقيقه.

بدوره، طالب الناشط الكويتي المعروف محمد العجمي، وزير الصحة ونواب مجلس الأمة بالتحرك لتسهيل علاج حسين العجمي.

وأكد محمد العجمي، أن ”المنشد حسين يبلغ من العمر 17 سنة“، وذلك في رد بشأن تضارب المعلومات عن عمره، حيث تبدو ملامحه أقرب للطفولة، وقد عرف الشهرة بين متابعيه وهو طفل.

ونشر العجمي، صورة، أشار إلى أنها تعود للمنشد شبل يام، وهو داخل المستشفى ومحاط بالأجهزة الطبية.

وكشف في سلسلة تغريدات أن ”المنشد شبل يام يعاني في الأصل من السرطان، وسبق أن توجه إلى لندن في العام 2019 برفقة عائلته للعلاج“.

وأكد أنه ”يعاني في الأصل من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يمتلك معدة“.

وجاء في تغريداته: ”ثريد مهم لعلها تكون سبب في شفائه، ولدنا واخونا الشبل حسين، من حسن حظي صادفته هو ووالده واخوانه بلندن في 2019/7 وكان برحلة علاج عندما كان يعاني من السرطان حقيقه كان الولد محبوب لدى الجميع وكان دائما يصر على تنفيذ طلبات جميع متابعينه ويجبرنا للتوقف عشان يصورون معاه“.

وتابع: ”وكنت دائما عندما اعاتبه من الاختلاط بسبب سوء حالته وأيضا بسبب مشاكله بالجهاز الهضمي وخصوصا انه لا يملك ( معده ) كان يجاوبني ويقولي ( هاذولا أخواني ولهم حق علي!) والحقيقه اليوم فهمت أنه مع صغر عمره كان هو الصح والدليل تعاطف الناس ومحاوله لإيجاد أي حل لحادثته!“.

ولم تتضح ملابسات حادث السير، الذي تعرض له المنشد حسين العجمي ”شبل يام“.