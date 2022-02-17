بعد أنباء وفاته.. ريان جيلر: "كنت في المستشفى ولا أعرف ماذا حصل"

صرح مشهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، في تصريح خاص لموقع ”إرم نيوز“، أنه كان في المستشفى وخرج منها منذ قليل، الأمر الذي لم يمكنه من إيضاح حقيقة الأنباء المتداوله بشأن وفاته.

وعلق قائلا: ”أنا لسة طالع من المستشفى ومالحقت أرد على الكل والله“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل يومين أنباء عن وفاة ريان جيلر، وسط منشورات ”نعي“ عبر حساباته.

وكانت حسابات إخبارية معنية بأخبار المشاهير، نقلت معلومات أن ريان أنور عباس الحباس، الشهير بـ“ريان جيلر“ توفي بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه في غرفته في المنزل.

وأضافت أن عائلة المشهور السعودي لم تحدد بعد موعد الجنازة أو الدفن.

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نشرت حسابات مواقع التواصل للمشهور السعودي إعلانا عن حالة وفاة.

فيما لم يكن واضحا ما إذا كان إعلان الوفاة يعود للمشهور السعودي أم أنه نفسه نشر حالة وفاة أخرى تعنيه.

وعبر متابعون عن صدمتهم من الخبر، فيما شكك آخرون فيه، مرجعين ذلك إلى عادة نشر ريان جيلر أخبارا عديدة غير صحيحة عن حياته الشخصية، بهدف إثارة الجدل.

وقبل نحو أسبوعين، وجّه ريان جيلر رسالة إلى متابعيه، كشف فيها عن مروره بحالة من الإحباط والحزن وعدم الرضا عن الطريقة التي يظهر بها عبر حساباته الإلكترونية.

وأعلن أنه يرغب في بداية حياة جديدة، لافتا إلى أنه غير راض عن نفسه في مواقع التواصل، ولديه طاقة عليه أن يكرسها لعمل أكثر فائدة لنفسه ومتابعيه.

وتابع المشهور السعودي، آنذاك: ”ضيعت وقت كثير من غير ما أصنع مني ومن مواهبي اللي أنا ظلمتها، لازم أتقدم وأترك الركود، أتمنى الإحباط والحزن هذا اللي على نفسي يعطيني دافع إلى إني أصنع ريان جديد“.

وأشار ريان إلى عدم ندمه على تصرفاته السابقة لأنها ”صنعته“، قائلا: ”أحس جاتني صحوة لازم أستغلها في قوة إرادة جديدة لبداية جديدة بعيدة عن كل الماضي“.

وطالب في ختام رسالته متابعيه بتحمله، لافتا إلى ”أنه بدأ في عمر صغير وكان يتخبط إلا أنه كبر وبدأ بالنضج وبدأت أفكاره تتغير وقرر أن يتغير نحو أشياء إيجابية“.