تيم حسن: بدأت حياتي الفنية بدور "كومبارس صامت"

قال الفنان السوري تيم حسن، إنه بدأ حياته الفنية بدور ”كومبارس صامت“ في المسرح.

وأوضح حسن خلال لقائه ببرنامج ”مع الشريان“ على قناة ”أم بي سي 1″، أنه ”شارك في العديد من العروض المسرحية بمشاهد قليلة، بعضها لم ينطق فيها بكلمة واحدة“.

وأضاف: ”كنا صغارا وكنا ننفذ كل ما يطلب منا بالمسرح، ولم يكن عندنا مانع أن نمسح البلاط من أجل تحقيق حلمنا والوصول إلى هدفنا وغايتنا بأن نصبح ممثلين“.

وتابع أنه ”بجانب اشتراكنا في العروض، كنت مسؤولا عن الإكسسوارات، حيث كنت مدير منصة، وأحيانا كنت أعمل بالإضاءة“.

وأردف بالقول: ”كانت توكل لي ولزملائي مهام صعبة وحساسة، وكان المسرح ليس به اختصاصات، وكانوا يعتمدون علينا نحن الصغار في تنفيذ كل شيء“.

وشدد أنه ”بالرغم من مرارة هذه الفترة، إلا أنها كانت مهمة جدا في تكوين شخصيتنا، وجعلتنا نشعر أننا نجحنا في تحقيق أهدافنا بكدنا وتعبنا دون وسيط“.

وأشار تيم حسن إلى أنه ”كان محظوظا في التليفزيون، حيث أن أولى مشاركاته التليفزيونية كانت من خلال مسلسل تاريخي وهو الزير سالم، حيث جسد فيه شخصية قوية، ومهمة جدا في التاريخ، وهي شخصية الجرو بن كليب، أو هجرس“.

وروى الفنان السوري كيف تم اختياره لهذه الشخصية قائلا: ”تلقيت اتصالا من أدهم مرشد، وقال لي سمعت إنهم اختاروك للمشاركة بالزير سالم، قلت له نعم“، فحثني على الموافقة.

وتابع: ”لم أكن أعلم الدور الذي سأقدمه، وتفاجأت أنني سأقدم شخصية الجرو، وهي لها قصة تاريخية هامة جدا، وهي شخصية محورية بالأحداث، وتظهر في 10 حلقات، وكنت سعيدا بها جدا“.

واعتبر أن تلك الشخصية ”كانت بمثابة فاتحة خير علي، حيث شاركت بعد ذلك بعدة أعمال تاريخية وجسدت أدوارا هامة مثل شخصية العاضد لدين الله الفاطمي بمسلسل صلاح الدين الأيوبي، كما جسدت شخصية أبو فراس الحمداني بمسلسل المتنبي“.