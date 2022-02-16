تأييد حكم السجن بحق الإعلامي المصري توفيق عكاشة

أيدت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة، 3 أشهر، بناءً على دعوى قضائية أقامتها طليقته رضا الكرداوي، تتعلق بالنفقة.

وجاء حكم محكمة جنح مدينة نصر حضوريًا على ”عكاشة“ بشأن قيمة نفقة متجمدة قدرها 180 ألف جنيه، (نحو 11540 دولارًا أمريكيًا)، حيث إن لديه ابنًا يدعى ”يوسف“ من طليقته.

وألقت قوات الأمن القبض على ”عكاشة“، في 4 يناير الماضي، داخل مطار القاهرة الدولي، أثناء سفره خارج البلاد، حيث تبين وجود حكم قضائي بحقه منعه من السفر، وتم ترحيله إلى قسم الشرطة، إلا أنه تقرر إخلاء سبيله بعد ساعات بناءً على معارضة قدمها فريق دفاعه تجاه الأحكام الصادرة ضده.

وأثار ”عكاشة“ حالة من الجدل داخل الأوساط المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة قبل إسقاط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتأسيسه لقناة ”الفراعين“، التي كان يخرج عبر شاشتها بتصريحات باللغة العامية، وأحاديث أثارت حفيظة الكثيرين، سواء بطريقه حديثه أو المعلومات التي كان يذكرها.

ثم عاد ”عكاشة“ للجدل بشكل أكبر، أثناء عضويته بمجلس النواب الماضي، في فبراير 2016، حيث استضاف السفير الإسرائيلي في القاهرة وقتها داخل منزله بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي أغضب الأوساط السياسية والشعبية وسط اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وصوَّت البرلمان وقتها بغالبية الأعضاء على إسقاط عضويته البرلمانية، التي حصل عليها بالانتخاب في دائرة نبروه بمحافظة الدقهلية، بل نسبت تصريحات لـ“عكاشة“ تفيد طلبه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتها.

كما ألقت قوات الأمن القبض على ”عكاشة“، في 2018، بعد صدور حكم قضائي ضده يتهمه بتزوير شهادة الدكتوراة الخاصة به، ثم تم قبول الاستشكال المقدم منه، ووقف تنفيذ الحكم لتقضي محكمة النقض ببراءته من تهمة التزوير في 2019.

وأكد عكاشة، أنه ”لم يندم“ على لقاء السفير الإسرائيلي، الذي كان سببًا في إقصائه من البرلمان المصري، قائلًا: ”لو عُرض عليَّ لقاء السفير الإسرائيلي مليون مرة سأقابله، وقال في تصريحات أدلى بها لـ“إرم نيوز“ حينها: ”لم أخسر بالخروج من البرلمان، بالنظر إلى أن عملي الإعلامي أقوى من كوني نائبًا في مجلس النواب، لذلك رب ضارة نافعة“.

وعكاشة متزوج الآن من الإعلامية حياة الدرديري، التي زاملته لسنوات في فضائية ”الفراعين“.