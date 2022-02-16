مصر.. بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

تقدّم الفنان المصري حلمي عبد الباقي، يوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات المشهور بـ“حمو بيكا“.

وجاء البلاغ المقدم من عبد الباقي، على خلفية ما وصفها ”إساءة بيكا“ لمجلس نقابة المهن الموسيقية، من خلال تصريحات أدلى بها المطرب في برنامج تليفزيوني.

وكان مطرب المهرجانات قال خلال هذه التصريحات، إن ”أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية – دون تسميته – يتلقى أموالا كرشوة لقيد بعض المطربين بالنقابة“.

وأضاف عبد الباقي في بلاغه، أن ”هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة ومن بينهم الشاكي الفنان حلمي عبد الباقي“.

وأشار إلى أن ذلك ”يعد تشهيرا به، والنيل من سمعته وقذفه علانية، حيث إنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة يشغلون منصبا عاما وتطوعيا لا يعطي لهم القانون الحق في التربح من هذا المنصب“.

وبين في دعواه أن ”مثل هذه الاتهامات التي أطلقها المشكو في حقه تقع تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات، على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد، أو خدشا لسمعة العائلات، تكون العقوبة الحبس والغرامة معا“.

وكان بيكا تعرض، صباح السبت الماضي، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها لأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحمو بيكا على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، آنذاك صورة له من داخل المستشفى، مُعلقة: ”ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب“.

يأتي ذلك بعد خروج حمو بيكا مباشرةً من مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، بعدما حل ضيفا برفقة زميله حسن شاكوش، على الإعلامية المصرية ياسمين عز، مقدمة برنامج ”كلام الناس“ المذاع عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، للحديث عن أزمة منعهما من الغناء.

وخلال اللقاء، الذي انتهى في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، انهار حمو بيكا على الهواء أثناء حديثه عن عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية المصرية.