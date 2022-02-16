موسيقى "الريغي".. بوب مارلي يلهم شباب ليبيا بأغان عن الحب والسلام والعدالة

يعرف فن ”الريغي“ في ليبيا فترات ازدهار بعد هبوط نسبي سبّبه ظهور ”الراب“ وارتفاع شعبيته، ومع استمرار الوضع الاجتماعي الصعب والضبابية السياسية في البلاد عاد ”الريغي“ ليحتلّ مكانة مميزة لا سيما في صفوف الشباب.

ويطرح فن ”الريغي“ في ليبيا نفسه معبّرا فنيا عن العدالة والتطلع إلى الحبّ والسلام، والتمرد على الظلم، وهي قيم يحتاجها الشعب الليبي الذي أنهكه الانقسام والاقتتال والفوضى على امتداد 11 سنة.

و“الريغي“ هو نمط موسيقي يمزج الإيقاعات الأفريقية والكاريبية، ويُعدّ الفنان الجامايكي الراحل بوب مارلي رمز هذا النمط الموسيقي في العالم، بضفائر شعره الطويلة وطريقته في الأداء التي ألهمت المولعين بهذا الفن من الأجيال التي لحقته.

بدأ هذا النمط يدخل إلى ليبيا من خلال فنانين أتقنوا أداءه وخلقوا نوعا من الرابطة الفنية بينهم وبين الجمهور، مثل إبراهيم حسناوي وأحمد فكرون ومنصف التومي، وغيرهم من الفنانين الذين قدموا بشكل منفرد أو من خلال مجموعات موسيقية أولى الأغاني الليبية الخاضعة لهذا النسق الموسيقي بإيقاعاته المميزة وتعدد الآلات الموسيقية المستخدمة فيه.

”الروح الليبية“

ويُجمع الباحثون في الشأن الموسيقي في ليبيا، على أن الفنان إبراهيم حسناوي هو الذي كان السبّاق إلى التعريف بفن ”الريغي“ وتقديمه إلى الجمهور الليبي، حتى صار من أكثر الألوان الموسيقية استماعا ومتابعة بين الشباب بشكل خاص.

ويقول الفنان الليبي عزو العمامي، إنّ الموسيقى الليبية تتميز بالغنى والتنوع، إضافة إلى تفردها بآلات تعبّر عن المجتمع الليبي وثقافته، معتبرا أنّ ”الريغي“ الليبي له خصوصيته وهويته وهو ليس منقولا بشكل اعتباطي وسلبي عن ”الريغي“ الجمايكي الذي ابتدعه بوب مارلي، بل هو تعبير عن حاجة اجتماعية إلى التغيير والتعبير بنمط ونسق موسيقي غير الأنماط المتداولة من قبل.

ويوضح العمامي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنّ الروح الليبية حاضرة في هذا النمط الموسيقي من خلال الإيقاع وضربات الطبل وطبيعة الآلات الموسيقية المستعملة، فضلا عن الكلمات المعبّرة والتي تتماهى مع طبيعة الإيقاع، المتراوح بين الحزن والتفاؤل، بين التعبير عن واقع مرير وعن معاني الغربة والفراق والشوق، وبين التطلع إلى اللقاء والانفراج والأمل.

ذروة مجد الريغي

من جهته، يقول الناشط والإعلامي الليبي عبد السلام التركي، إنه ”بصرف النظر عن تعبير الريغي عن الواقع الليبي الحالي فقد أثّرت هذه الموسيقى منذ ظهورها في ليبيا في جيل كامل، هو ما يمكن أن نسميه جيل الألفية أي الجيل الممتد من مواليد عام 1980 إلى مواليد عام 1996“.

وأشار التركي، إلى أن ”الريغي“، حظي لدى هذا الجيل باهتمام غير مسبوق بحيث طغى على ألوان موسيقية أخرى بسبب بساطة كلماته وسلاسة موسيقاه وتفرّدها.

ونوّه إلى أن تلك الفترة شهدت ذروة مجد ”الريغي“ في ليبيا، مع ظهور فرق موسيقية لا يخفى تأثرها بالنجم الجامايكي بوب مارلي، مثل ”فرقة الطائر الأبيض“ و“فرقة النسيم“ بمصراتة.

فرق مختلفة

واشتهرت فرقة ”النسيم“ بأغنيتها ”اشتاق خاطري“ وأغنية ”يفوت الليل ويعدّي“، وكان الموسيقِيّ منصف التومي أحد مؤسسيها، أما فرقة ”الطائر الأبيض“، فقد نشطت منذ عام 1990 وأطلقت أول ألبوم لها عام 1993 بعنوان ”ما تصدقيش الناس“، وكان يضم مجموعة من الأغاني التي أثرت في مستمعيها في ذلك الحين ونالت استحسانهم.

وكانت فرقة ”الطائر الأبيض“ مكونة أساسا من خمسة أفراد موزعين بين عازف ”قيثارة“ وعازف ”أورغ“ وعازف ”درامز“ إلى جانب عازف طبول على الطريقة الأفريقية، بالإضافة إلى ظهور أسماء مغنّين فرديين مثل عادل حوية الذي اشتُهر بأغنيتي ”ويش خطّر عليك اليوم“ و“غريبة تغيّرتِ“.

وكان لهذا النوع الموسيقي جمهوره الواسع في ليبيا الذي يحرص على حضور الحفلات، ورغم الظروف الحالية وما عاشته ليبيا من أحداث وتوترات نتج عنها إغلاق المسارح وتردي الأوضاع الاقتصادية وتسببت في تعسير مهمة الفنانين لا سيما في إقامة الحفلات، إلا أن هذه الموسيقى ما زالت حاضرة بقوة وتحتل مكانتها عند الليبيين بفضل الرسائل الهادفة التي تحملها والتي تعبر عن مشاغلهم وتحكي عن همومهم وتخدم قضاياهم، وفق ما يؤكده مهتمون بالشأن الموسيقي في ليبيا.

وتعتمد موسيقى ”الريغي“ على الإيقاع والإلقاء وتدغدغ الأحاسيس بالنظر إلى خصوصية إيقاعها وطبيعة المواضيع التي تطرحها، ومنها القضايا الاجتماعية والسياسية، وبذلك تقوم موسيقى ”الريغي“ بدور ”مضمّد لجراح الليبيين ومسكّن لآلامهم“، بعد ما عاشوه من ويلات.

ومنذ أن دخل فن الريغي إلى ليبيا كانت الحفلات التي تُقام وتحييها الفرق المتخصصة في هذا اللون الموسيقي، مبهجة ويحضرها بشكل خاص الشباب من الرجال دون النساء، كما اشتهرت رقصة ”الريغي“ وهي مزيج من الرقصات الغربية التي كان يقوم بها بعض الشباب تفاعلا مع أغاني الريغي.

ويُعد المطرب والموسيقي الجامايكي الراحل، بوب مارلي، أيقونة موسيقى ”الريغي“ في جمايكا وفي العالم برمته، والذي ولد في 6 شباط/ فبراير 1945 لأب أبيض يعمل بالبحرية البريطانية وأم سوداء ونشأ في حي ترينش تاون الفقير في العاصمة كينغستون، وتوفي في العام 1981.