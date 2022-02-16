شهاب "ملح إنستغرام" يعلق على إلغاء الكويت تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

علق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، والشهير بشهاب ”ملح إنستغرام“، على قرار إبعاده عن الكويت قبل نحو عامين على خلفية اتهامه بـ“التشبه بالنساء“.

وجاء تعليق شهاب تزامنا مع صدور قرار من المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، قضى بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم ”التشبه بالجنس الآخر“.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن قرار المحكمة جاء للفصل في الطعن المقدم على المادة المعنية، إذ أكد الطاعن أن هذا التشابه يعتبر مرضا، وعليه لا يمكن تجريم المرض.

ونشر شهاب في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ نص قرار إلغاء تجريم ”التشبه بالجنس الآخر، قائلا إنه ”يحترم قوانين الكويت، ورغم قرار إبعاده عنها، إلا أنه يحترم ذلك“.

وتابع في تفاصيل قضيته، التي تم تجريمه فيها بتهمة ”التشبه بالجنس الآخر“ في الكويت، أنه ”كان يقوم بنشر مقاطع يقلد فيها النساء إلا أن وزارة الداخلية أبلغته أن تقليده لهن يعتبر تشبها بالنساء“.

واستنكر شهاب ملح إنستغرام، اتهامه بذلك، مشددا على أنه كان يقوم بالتقليد لإضحاك الناس.

وأكد في معرض حديثه أنه ”لم يتشبه في أي يوم بالنساء، كما لم تسجل بحقه أي قضية شائنة في الكويت“، متابعا أن ”ملفه نظيف إلى اليوم، ولم يدخل السجن مطلقا“.

وأضاف المشهور الإيراني ”أنا رجل، ما أتشبه بالنساء، أنا كنت أقلد فقط“.

وقال إنه تم إبعاده بسبب شكوى من إحدى المشهورات، ملمحا إلى ليلى الكندري، واتهموه بعدها بالتشبه بالنساء.

وختم شهاب ملح إنستغرام كلامه بالقول ”أنا سكت ما قلت شي، فأنا لما طلعت من الكويت، أنا كنت قاصرا كان عمري 17 سنة، ما كنت 18، ولا عمري كان علي قضية تشبه بالنساء، قال عني تشبه بالنساء بسبب أني أقلد الحريم بسناباتي، العمالقة كانوا يسوونها، طبعا قرار المحكمة الدستورية نحن نحترم القوانين ونحترم القرار بس ابي رايكم بالموضوع“.

وكانت الداخلية الكويتية أعلنت قبل نحو عامين عن ضبطها للمشهور الإيراني، بعد نشر عدة مقاطع مخالفة للآداب العامة، لافتة إلى رصدها ومتابعتها مقاطع فيديو تعود إليه وهو ”متشبه بالجنس الآخر ويقوم بتقليد مشاهير، وتصوير النساء بلباس وحركات خادشة للحياء“.