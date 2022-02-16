بعد إيقافه عن الغناء.. سجال على الهواء بين عمر كمال و"سكرتير المهن الموسيقية" (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين مطرب المهرجات الشعبية المصري، عمر كمال، ومواطنه ”المايسترو“ أحمد رمضان السكرتير العام لنقابة المهن الموسيقية في مصر، مساء أمس الثلاثاء، على الهواء مباشرة في مداخلة هاتفية عبر فضائية ”MBC مصر“، عقب قرار النقابة بإيقافه عن الغناء.

وقررت نقابة الموسيقيين في مصر إيقاف عمر كمال الثلاثاء، عقب ظهوره في فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تضمن إساءة للنقيب الفنان هاني شاكر، بحسب النقابة.

واعتبرت النقابة أن عمر كمال أساء للفنان هاني شاكر، أثناء تواجده في الولايات المتحدة عقب رده على سؤال أحد المتابعين عن توعد النقيب له بسبب حديثه في الفيديو الذي حذفه عقب نشره بساعات.

وخلال المداخلة التي جمعت عمر كمال وأحمد رمضان، مع الإعلامي شريف عامر، استنكر كمال قرار وقفه واتهامه بالسكر موجهاً سؤلا لسكرتير نقابة الموسيقيين قائلا: ”في تصريحات من النقابة بتقول اني كنت تحت تأثير الكحوليات، مين قال كدا؟؟.. هو حضرتك عملتلي تحليل وعرفت“.

ليرد، أحمد رمضان، السكرتير العام لنقابة المهن الموسيقية على عمر كمال، قائلا: ”اتفرج على الفيديو بتاعك وشوف نفسك تاني“، متابعًا: ”مينفعش نقيب الموسيقيين يكون مجال للسخرية“.

وواصل رمضان توجيه أسلئته لمقدم البرنامج، شريف عامر، وضيفه عبر الهاتف، عمر كمال: ”قرار وقف المطرب أمامك هل مكتوب به أنه كان تحت تأثير الكحوليات“، وبلهجة حادة وجه حديثه لعمر كمال، قائلا: ”يبقى هو يسأل بقى مين اللي قاله ومين قال كدا“.

وأكد السكرتير العام للنقابة، عدم التراجع في قرار وقف عمر كمال، قبل حضوره للنقابة ومثوله للتحقيق المقرر له، مشدداً أن القرار يرجع لمجلس النقابة ككل وليس لفرد واحد.

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد قررت، مساء أمس الثلاثاء، وقف عمر كمال عن الغناء، وأصدرت بيانًا تفصيليًا شرحت فيه أسباب الإيقاف معلنة رفضها الإساءة للنقيب هاني شاكر.

وشددت النقابة على رفضها التلفظ على شخص الفنان هاني شاكر من أي طامح أو حالم بالنيل منه، حيث إن تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ على أصالة وريادة الأغنية المصرية، بحسب البيان.

كما أكدت النقابة رفضها وإدانتها لظهور أي ”مطرب مصري على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة حديثًا وحركة، وكذلك التلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة“.