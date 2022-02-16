أسرة مديرة تصوير فيلم (راست) المقتولة تقاضي أليك بالدوين

رفعت أسرة مديرة تصوير فيلم ”راست“ التي قُتلت أثناء التصوير دعوى قضائية على نجم هوليوود الممثل أليك بالدوين وآخرين اليوم الثلاثاء، واتهمتهم بتجاهل عدد من معايير السلامة الخاصة بالعمل في مواقع تصوير الأفلام.

وتم رفع الدعوى المدنية في مقاطعة (سانتا في) بولاية نيو مكسيكو، نيابة عن ماثيو هتشينز زوج المصورة السينمائية الراحلة هالينا هتشينز وابنهما البالغ من العمر تسع سنوات.

وقال المحامي براين بانيش في مؤتمر صحفي في لوس انجليس ”الدعوى تتضمن أسماء أليك بالدوين وآخرين مسؤولين عن السلامة في موقع التصوير والذين أدى سلوكهم المستهتر وخفض التكاليف إلى وفاة هالينا هتشينز المأساوية“.

وقُتلت هالينا هتشينز وأصيب المخرج جويل سوزا بجروح جراء إطلاق عيار ناري من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التدريب على مشهد قبل تصويره. وكان بالدوين مشاركا في إنتاج هذا الفيلم.

وقال آرون داير، محامي بالدوين ومنتجين آخرين لفيلم ”راست“، ”أي ادعاء بأن أليك كان مستهترا هو ادعاء كاذب تماما“.

ويقول النجم السينمائي إنه أُبلغ بأن المسدس آمن للاستخدام.

وسلّم الممثل الأمريكي أليك بالدوين الشرطة، هاتفه المحمول في إطار التحقيق.

وكان بالدوين يتمرن على أحد مشاهد الفيلم مع مديرة التصوير في فيلم الوسترن هالينا هاتشينز عندما وقعت المأساة في 21 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، في مزرعة في سانتا بولاية نيو مكسيكو.

وقيل له يومها إن المسدس لا يشكل أي خطر، إذ كان يفترض ألا يحوي إلا رصاصات وهمية.

ويركّز المحققون على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كلياً نظرياً.

وحصل المحققون في 16 كانون الأول/ديسمبر الفائت على مذكرة قضائية تأذن لهم بمصادرة الهاتف الجوّال لبالدوين، وهو في الوقت نفسه بطل فيلم الوسترن المنخفض الموازنة ”راست“ ومنتجه.

وأكد بالدوين، في مقطع فيديو نشره على حسابه على إنستغرام، أنه مستعد للتعاون مع الشرطة، واصفاً بـ“الهراء والكذب“ أي ”تلميح“ بأنه لا يمتثل لطلبات المحققين.

وشدد بالدوين، في مقابلة أجرتها معه محطة ”إيه بي سي“ الأمريكية وعرضتها في 2 كانون الأول/ديسمبر الفائت، على أنه لا يشعر بالذنب ولا حتى بأنه ”مسؤول“ عن مقتل هاتشينز.