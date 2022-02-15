من هو الفنان الراحل جاسم عباس؟

غيب الموت مساء اليوم الثلاثاء الفنان جاسم عباس، عقب أزمة صحية مفاجئة تعرض لها قبل أيام قليلة نتيجة ارتفاع السكر في الدم نتج عنه تلف في خلايا المخ.

ونعى الفنان، عبدالله عباس، وهو ابن شقيق الفنان الراحل، عمه الفنان، جاسم، بصورة له نشرها عبر حسابه على ”إنستغرام“، أكد فيها وفاة عمه الذي ساءت حالته خلال الساعات الماضية.

وأثارت وفاة الفنان، جاسم، تفاعلا واسعا من قبل زملائه الفنانين والإعلاميين الذين نعوه بعبارات مؤثرة، ومنهم، فوز الشطي وهبة الدري وهند البلوشي ومحمد الصيرفي والصحفي والناقد الفني نايف الشمري والإعلامي نواف القطان والإعلامية مي العيدان وحمد قلم وآخرون.

والفنان، جاسم عباس، هو وافد إيراني الأصل، مقيم في الكويت، وهو من مواليد 1969، وهو عم الفنانين، عبدالله عباس وناصر عباس.

ويكتسب الفنان الراحل سمعة طيبة بين زملاء المهنة جعلته محل احترامهم وهو ما ظهر في اهتمامهم بالاطمئنان عليه خلال تواجده في العناية المركزي في المستشفى الأميري الحكومي في الكويت بعد تعرضه للوعكة الصحية التي أدخلته في غيبوبة أدت إلى وفاته في النهاية.

وشارك الفنان جاسم عباس، في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بأعماله الموجهة للأطفال، حيث شارك في العديد من مسرحيات الأطفال، كما عمل مقدمًا لبرامج خاصة بالأطفال.

ومن أبرز أعماله التلفزيونية: ”إلى الشباب مع التحية، نادر، جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم“، وفي المسرح شارك في عدد من المسرحيات، ومنها: ”الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو“.

كما شارك في فيلم ”الفيران“ السينمائي الذي أخرجه، عبدالله الويس، وتم عرضه، عام 2017، عقب أن تم تحويله من عمل مسرحي عرض عام 2016، إلى عمل سينمائي.

وسبق أن كشف الفنان، جاسم، عن سبب ابتعاده عن الأعمال الدرامية خلال الاعوام القليلة الماضية، حيث قال خلال لقاء سابق مع صحيفة ”القبس“ المحلية، إن ”السبب هو تقديمه أدوار الولد المشاغب، حيث بقيت هذه النظرة عنه راسخة في أذهان المخرجين“.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنان الراحل في الجزء الثاني من مسلسل ”محمد علي رود“ الذي تصور أحداثه حاليا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.