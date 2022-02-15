مصر.. إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء

أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية، يوم الثلاثاء، إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء.

وجاء القرار لحين التحقيق معه على خلفية تصريحات كمال الأخيرة بأحد البرامج التلفزيونية، التي هاجم خلالها النقابة والنقيب هاني شاكر؛ بسبب ”تعنتهم“ ضد مطربي المهرجانات.

ولم يحدد مجلس النقابة موعدا للتحقيق مع عمر كمال.

لكن مصدرا داخل النقابة رجح أن يجري التحقيق مع مطرب المهرجانات خلال الأسبوع المقبل.

وكان عمر كمال قد خضع للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين في نهاية العام الماضي، بعد إحيائه حفلا فنيا في السعودية.

يومها استبدل كلمات أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“ التي يقول فيها ”أشرب خمور وحشيش“، بعبارة ”تمور وحليب“.

وأثار الفنان الجدل بعد ذلك بسبب تصريحاته التي أدلى بها في أحد اللقاءات، عقب الحفل الذي يأتي ضمن الفعاليات التي يشهدها موسم الرياض في المملكة.

وبرر الفنان المصري تبديل الكلمات بأنه ”يقف فوق أرض طاهرة“، في إشارة للمملكة العربية السعودية، وهو ما أثار غضب واستنكار نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هاني شاكر.

ورأى شاكر أن تصريحات كمال تمثل إهانة لبلاده، خاصة أنه طلب منه سابقا تبديل كلمات الأغنية ”لخطورتها على القيم والأخلاق، وأنها تترسخ في وجدان المراهقين“، بحسب بيان للنقابة.

علما أن عبارة ”خمور وحشيش“ يؤديها زميله في الأغنية حسن شاكوش، وليس كمال نفسه.

واعتبر بيان النقابة أن ”مصر وطن مقدس ومصان.. عرفت التوحيد قبل الأديان.. واستأمن الأنبياء على أرضها، فكانت لهم ملاذا وأمانا.. وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار.. حتى جاء بعض الأبناء الذين عاقوها، فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تهان“.

واختتم: ”عليه، فقد تمت إحالة المطرب عمر كمال للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية، فيما صرح به من كلمات تسيء لمصر، وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق“.

يشار إلى أن هاني شاكر يشن حملة شرسة على مؤدي فن المهرجانات والراب في مصر.

وأعلن النقيب قائمة من 19 فردا من تلك الفئة تم منعها من الغناء وإحياء الحفلات في مصر؛ بسبب كلمات الأغاني.

وشملت القائمة كلا من ”حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو، ومصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، ومجدي شطة“.

كما شملت ”عمرو حاحا، عنبة، أبو ليلة، حمو طيخة، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، شكل، وزة مطرية، فرقة الكعب العالي، شواحة، ريشا كوستا وسمارة، ولاد سليم“.