رهف القحطاني تعلن إطلاقها "دويتو" مع المنشد نواف العاصي

أعلن المنشد السعودي نواف العاصي عن إطلاق أغنية ”دويتو“ جمعته مع مواطنته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني.

ووثقت القحطاني عبر حسابها في ”سناب شات“ تواجدها مع المنشد العاصي، وذلك خلال أدائهما الأغنية معا فيما يبدو.

وأكد العاصي ”تسجيل دويتو مع رهف القحطاني“، مبينا أن الدويتو من كلماتهما وألحانهما، مشيدا في حديثه بأداء رهف، واصفا أداءها بـ“الجبار“، مبينا أن ”الأغنية ستكون مفاجأة، وسيتم إطلاقها في اليومين القادمين“.

وسبق أن شاركت رهف القحطاني مواطنها الفنان عبدالله الأهدل، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، دويتو غنائيا تحت اسم ”اليوم خميس“.

ونشر كل من المشهورين السعوديَين، الدويتو الذي جمعهما، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت كلمات الأغنية عبارات تعبر عن ”الملل“ وانتظار يوم الخميس، فيما زجت رهف القحطاني بعبارة ”وذ نكهة“، التي أوصلتها إلى الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن كلمات الأغنية.

وسبق أن خاضت رهف القحطاني تجربة الغناء، بإطلاقها أغنية ”حبي لكم وذ نكهة“، فيما أعلنت عبر حسابها في ”سناب شات“، أنها تستعد لإطلاق أغنية مع الشاعر عبدالله بن ناصر، الشهير بـ“عكروشان“، واصفة العمل القادم بـ“الضخم“.

وتصاعدت شهرة القحطاني في الآونة الأخيرة، خاصة عقب الأزمة التي أثارتها مع نجمة مواقع التواصل أميرة الناصر، والتي أسفرت في النهاية عن سجن الأخيرة.

يذكر أن رهف القحطاني أثارت في وقت سابق، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلوسها في صدر المجلس بمفردها وسط رجال، وذلك خلال تدشين شركة ”معنا“.

وقبل نحو أسبوعين، ردّت رهف القحطاني، على تعليق مواطنها الشاعر المعروف زياد بن نحيت، بشأن دعم منافسها المنشد حسين آل لبيد، في الإعلان الترويجي الذي أطلقته شركة ”معنا“ ضمن ”تطبيق معنا“.

وكان زياد بن نحيت ظهر في مقطع فيديو متداول مع المنشد آل لبيد؛ لدعمه في حملته الإعلامية لـ“تطبيق معنا“.

وعلق بالقول: ”من المهم جدا تحملون التطبيق من خلال حسين آل لبيد وليس من خلال رهف القحطاني.. نحن كلنا فريق داعم لحسين آل لبيد ويستاهل الحقيقة“.