الكويت.. السجن عامين لفاشينيستا وصديقها بقضية "سناب مخل بالآداب"

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بحبس فاشينيستا وصديقها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة بألفي دينار ما يعادل (6,600 دولار)، وذلك في قضية نشر مقطع على ”سناب شات“مخل بالآداب.

كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم الثاني بعد انقضاء عقوبته، وفق ما أورده حساب ”خبر عاجل“ المحلي.

وكشف حساب ”شبكة الكويت“، أن الفاشينيستا المعنية هي بيبي بوشهري وصديقها، والتي سبق وأمرت النيابة العامة بحبسها وصديقها على ذمة القضية.

محكمة الجنايات تقضي بحبس (بيبي بوشهري) وصديقها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار وإبعاد المتهم الثاني عن البلاد – في قضية نشر مقطع على سناب مخل بالآداب. https://t.co/WAHtlW642a pic.twitter.com/6sSdMH5yEy — شبكة الكويت (@NetworkKw) February 15, 2022

وكانت النيابة العامة قد أمرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بحبس الفاشينيستا بيبي بوشهري وصديقها، على خلفية المقطع المعني.

ووفق ما أورده حساب ”تفتيش“ المحلي، حول تفاصيل الواقعة، فقد توجهت بيبي بوشهري إلى مركز الشرطة، وأرادت تقديم بلاغ عن مقطع الفيديو، في محاولة لحماية نفسها وللحصول على تعويض، لكنها تحولت من شاكية إلى متهمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات قانونية ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات في محتوى ما يقدمونه.

وسبق أن واجهت الفاشينيستا سارة الكندري، وزوجها في آنذاك أحمد العنزي، تهما بمخالفة الآداب العامة لتقاليد المجتمع الكويتي عبر مواقع التواصل، بينما صدر حكم بحبسهما عامين مع الشغل، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتم الاكتفاء بتغريم سارة الكندري وأحمد العنزي، مبلغ 10 آلاف دينار (33,000 دولار) ومحو مقطع الفيديو وإلغاء حكم حبسهما سنتين مع الشغل.

كما أيدت محكمة الاستئناف في الكويت، في أيلول/سبتمبر الماضي، حكم الامتناع عن النطق بعقاب فنانة كويتية مشهورة – لم يتم الكشف عن هويتها – عن تهمة مخالفة الآداب العامة عن نشر فيديو مخل في ”سناب شات“ في شكوى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأبعدت الكويت، في يوليو/تموز، الفنان الباكستاني فرحان العلي، عن البلاد، بعد اتهامه بقضية مماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من الامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حكم سجنه.

وكان الفنان العلي أثار جدلا واسعا عقب انتشار مقطع فيديو مخل له، إذ خرج آنذاك للرد، معتذرا لجمهوره ومبررا ما حصل بقوله ”أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكرا، واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدا جدا فديتكم“.

وفي يوليو/تموز 2020، صدر قرار بإبعاد مشهور مواقع التواصل الإيراني شهاب ”ملح إنستغرام“، عن دولة الكويت، وذلك بعد عدة مقاطع مخالفة للآداب العامة.