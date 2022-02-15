أحمد خميس يفاجئ مشاعل الشحي بـ400 وردة في "عيد الحب"

وثّق الفنان الإماراتي أحمد خميس، تقديمه 400 وردة، لزوجته الفنانة مشاعل الشحي، وذلك تزامنا مع ”عيد الحب“.

وقال ”خميس“ في مقطع فيديو وثّقه عبر خاصية ”ستوري“ في موقع ”إنستغرام“، إنه ”لا يحتفل عادة بيوم (الفالنتاين)، لكن انشغاله ومشاعل في الآونة الأخيرة، وتوقفه عن إهدائها الورود مدة أربعة أشهر، دفعه للتفكير بالاحتفال بعيد الحب“.

وأضاف أنه ”قرر إهداءها 400 وردة، وذلك تعويضا عن توقفه في الأشهر الماضية عن إهدائها الورود“، مؤكدا أن ”هديته مفاجأة لمشاعل، وهي لا تعرف بها“.

ولاحقا، نشر أحمد خميس مقطع فيديو لاستقباله مشاعل الشحي، العائدة من الخارج، قبل أن يفاجئها بهديته.

فيما ظهرت مشاعل الشحي بإحدى الصور، ويبدو عليها آثار حمل، إذ تساءل متابعون عن حقيقة حملها، خاصة مع إعلان أحمد خميس قبل نحو أربعة أشهر عن حملها.

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وعلقت الشحي على مفاجأة زوجها ”خميس“، عبر حسابها في ”سناب شات“، جاء فيه: ”أحلى مفاجأة وأحلى 400 وردة من حبيب عمري وقلبي“.

يذكر أن الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، وثقت إهداءها سيارة فارهة لأحمد خميس، في عيد ميلاده الـ28، وذلك في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

ونشرت الشحي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو لتحضيراتها لحفل كبير بمناسبة عيد ميلاد ”خميس“، إذ كشفت عن تفاصيل التحضيرات، بدءًا من الزينة وقوالب الكيك، وانتهاء بحضور الأصدقاء.

وظهر الفنان الإماراتي ”خميس“ في أحد المقاطع، وهو معصوب العينين بطلب من ”الشحي“، قبل أن يزيل الرباط من على عينيه، ليفاجأ بالزينة وأصدقائه، إذ بدأوا الغناء له في عيده.

ولاحقا، كشفت مشاعل الشحي عن مفاجأتها، بعد أن قدمت مفاتيح سيارة لأحمد خميس، والذي بدا مذهولًا، لتوثق في مقطع فيديو توجهه للسيارة، التي منحته إياها هدية، مؤكدة أنه ”يستحقها“.

وأثار الثنائي الإماراتي جدلًا في وقت سابق، إثر تبادلهما ”رسائل غامضة“ ألمحت إلى وقوع انفصال بينهما، وسط انتقادات طالتهما من قبل متابعين، ببحثهما الدائم عن الشهرة، بأي وسيلة.

وذكرت الشحي فيما بعد أنها كانت تمر ببعض المشاكل العائلية، ما انعكس على وضعها النفسي.