عقب احتفالها بعيد الحب.. إصابة جدة شهاب "ملح انستغرام" بنوبة قلبية

أصيبت جدة نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الإيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ“ملح إنستغرام“، بجلطة مفاجئة في القلب أثناء احتفالها مع حفيدها ومجموعة من السيدات بعيد الحب.

وظهر شهاب برفقة جدته وسيدة أخرى في فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ أثناء احتفاله بعيد الحب، حيث ظهرت جدته وهي مرتدية ثوباً أسود مشابها لثوب السيدة الأخرى مع عقد في عنقها، كما زينت وجهها بمساحيق التجميل.

وبدت الجدة المسنة والمثيرة للجدل، طبيعية في بداية الاحتفال، حيث شاركت بأداء الرقصات مع السيدة الأخرى قبل أن يظهر عليها التعب فجأة وتسقط على الأرض مغشيا عليها.

وبدا شهاب في اللحظات الأولى لسقوط جدته مصدوما، كما انتاب السيدات اللاتي كن موجودات في الحفل ذات الشعور، لا سيما أن الجدة كانت بكامل نشاطها وبدت سعيدة في بداية الحفل وحرصت على التقاط صور بجانب الزينة والشموع والورود الحمراء المنتشرة في المنزل والتهنئة بعيد الحب.

ووثق شهاب لحظة قدوم سيارة الإسعاف إلى منزلهم وإجراء الإسعافات الأولية لجدته ثم نقلها إلى المستشفى.

وأكد شهاب بتعليقات مرفقة مع الفيديوهات المنشورة أن جدته أصيبت بجلطة في القلب.

وسبق أن أثار شهاب وجدته الجدل، ففي آذار/ مارس الماضي، أعلن شهاب زواج جدته من عريس إيراني الجنسية، حيث تداول رواد مواقع التواصل آنذاك مقاطع فيديو عديدة من حفل الزفاف، ارتدت فيه الجدة بدلة زفاف وطرحة.

وأثارت تلك الصور سخرية واستغراب المتابعين من تصرفات جدته، حيث أكد كثُر أنها لم تتزوج بل هي مسرحية من شهاب للفت الأضواء.

وبعدها بأيام قليلة، عاد شهاب ونشر صورا لجدته ببطن منتفخة، معلقا على الصورة بقوله ”جدتي حامل بالشهر السابع“، وهو ما زاد من حدة الانتقادات له.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أثارت جدة شهاب سخرية واسعة بين النشطاء عقب ظهورها ببدلة رجالية سوداء وربطة عنق حمراء، مع وضع بعض مساحيق التجميل على وجهها، إلى جانب فتاتين إحداهما ترتدي بدلة زفاف.

ويعود أصل شهاب إلى إيران، وهو من مواليد الـ10 من أغسطس/ آب 2000، في دولة الكويت، وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

وواجه شهاب قبل أكثر من عام، عندما كان مقيما في الكويت، قرارا بالإبعاد من الكويت، بدعوى نشره مقاطع مخلة بالآداب.