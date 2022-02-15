حقيقة وفاة المشهور السعودي ريان جيلر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المشهور السعودي ريان جيلر، وسط منشورات ”نعي“ عبر حساباته.

وكانت حسابات إخبارية معنية بأخبار المشاهير، نقلت معلومات أن ريان أنور عباس الحباس، الشهير بـ“ريان جيلر“ توفي بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه في غرفته في المنزل.

وأضافت أن عائلة المشهور السعودي لم تحدد بعد موعد الجنازة أو الدفن.

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نشرت حسابات مواقع التواصل للمشهور السعودي إعلانا عن حالة وفاة.

فيما لم يكن واضحا ما إذا كان إعلان الوفاة يعود للمشهور السعودي أم أنه نفسه نشر حالة وفاة أخرى تعنيه.

وعبر متابعون عن صدمتهم من الخبر، فيما شكك آخرون فيه، مرجعين ذلك إلى عادة نشر ريان جيلر أخبارا عديدة غير صحيحة عن حياته الشخصية، بهدف إثارة الجدل.

وكتبت مغردة: ”استغفر الله من كثر مايكذب ريان جيلر احس ذي وحده من افلامه“.

وعلقت مغردة أخرى: ”وفاة ريان جيلر صدق ولا اشاعة؟ لو صدق الله يرحمه ويغفرله“.

فيما شككت متابعة بنبأ وفاة جيلر: ”الله اعلم الحين يطلع ويقول حسابي تهكر، استغفرالله بس“.

وقبل نحو أسبوعين، وجّه ريان جيلر، رسالة إلى متابعيه، كشف فيها عن مروره بحالة من الإحباط والحزن وعدم الرضا عن الطريقة التي يظهر بها عبر حساباته الإلكترونية.

وأعلن أنه يرغب في بداية حياة جديدة، لافتا أنه ”غير راض عن نفسه في مواقع التواصل، ولديه طاقة عليه أن يكرسها لعمل أكثر فائدة لنفسه ومتابعيه“.