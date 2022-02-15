أحمد فلوكس يهاجم هادي الباجوري بعد تصريحاته عن المشاهد الجريئة

هاجم الفنان المصري أحمد فلوكس، مواطنه المخرج هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس بعد حالة الجدل الواسعة الذي أثارها الأخير بسبب تصريحاته عن علاقته بزوجته وموقفه من المشاهد الجريئة في السينما.

وكان الباجوري قد صرح في لقاء تلفزيوني مساء الأحد وقال: ”معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي“.

وواصل هادي الباجوري إثارته للجدل قائلاً: ”إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل!، الجمهور لا يرى حجم المجهود الذي يتم بذله في الأعمال الفنية، ويتفرغون للهجوم فقط“.

ليرد الفنان أحمد فلوكس في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح اليوم قائلا: ”ناس مين اللي بتسيب بناتها و زوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم؟.. اتكلم عن نفسك يا ريس و عن نوعك.. انت معندكش مشاكل ان مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا براحتك لكن ده انت و ده نوعك انت.. احنا لا.. اتقي الله“.

ورفض أحمد فلوكس فكرة التعميم التي تحدث بها المخرج هادي الباجوري من خلال حديثه على الوسط الفني بشكل خاصة وعامةً الجمهور المصري كاتباً باللهجة المصرية: ”يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامه.. واحد فاشل تبقي كل الناس فشله.. و للاسف الكلام متاخد عنوان“.

وانتقد فلوكس استضافة الباجوري في أحد البرامج التلفزيونية، متسائلاً ”انا مش فاهم ده بيتاخد برأي جنابة ليه؟!.. ملوش ولا فيلم ناجح ولا أي شيء ناجح.. محدش بيفتكر غير المايوهات اللي فيلمه زي فيلم اللي رانيا يوسف طالعه فيه و كام حاجة كلهم كوكايين و شم و نسوان و مايوهات“ على حد تعبيره.

وواصل الفنان المصري هجومه قائلا: ”يعني ولا عمل ليه ناجح.. حتي شيريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم.. الأسطورة ولا كأنها رجعت.. و لسه أساسا بيشتغل.. امتي المهنه دي تتعدل و تنضف بقى“.

واستنكر أحمد فلوكس من غضب العاملين في الوسط الفني عندما يتعرض بعض الفنانين للهجوم ويتعرضون لبعض الاتهامات بسبب بعض المشاهد الجريئة سواءً في السينما أو التليفزيون، وكتب: ”خلوها تنضف.. و بعدين بنزعل لما بيتقال على الفنانين دول كذا و كذا و كذا.. اتفضلوا.. ماهو من الكذا العلني أهو“، في إشارة لتصريحات هادي الباجوري.