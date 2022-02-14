الفنانة أميرة هاني تفسخ خطوبتها في "عيد الحب"

أعلنت الفنانة المصرية الشابة أميرة هاني ،فسخ خطوبتها بعد فترة خطوبة استمرت حوالي 3 أشهر، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب.

وقالت أميرة هاني في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ”فيسبوك“، إنها أصرت أن تعلن خبر الانفصال عن خطيبها بمناسبة عيد الحب، مؤكدةً إن قرارهما جاء بعد مناقشات وخلافات دامت شهوراً، كان آخرها ليلة أمس (ليلة عيد الحب).

وأكدت الفنانة الشابة، أنها تتمنى الخير لخطيبها السابق، مضيفة ”ربنا يوفق الجميع.. بس في قرار اني (single) استنيت مخصوص ابلغهولكوا النهردة (happy valentines day).. وشكراً لكل اللي باركولي.. بس يا ريت محدش ينزل صورنا و أكيد ربنا بيعمل كل الخير“.

كانت الفنانة الشابة أميرة هاني احتفلت بخطوبتها على رجل الأعمال المصري محمد سماحة في حفل عائلى بسيط، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحينها نشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، لتشارك مع متابعيها فرحتها.

في سياق آخر تشارك أميرة هاني، خلال الأيام الحالية، في تصوير مسلسل “عودة الأب الضال” المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو من بطولة الفنانين المصريين بيومي فؤاد، وعبير صبري، وأميرة هاني، وهاجر عفيفي، وخالد منصور وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال.

يذكر أن آخر أعمال أميرة هانى مسلسل ”قيد عائلي“، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، وبوسي، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، وسيمون، خالد سرحان، ومنة فضالي، وصبري فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد التهامي، ومحمد نجاتي، وغيرهم.

وأميرة هاني فنانة مصرية ولدت عام 1985 في القاهرة، وتخرجت من كلية الإعلام، وهي ابنة شقيقة الفنانة نبيلة عبيد.

ساعدتها صلة قرابتها بالفنانة نبيلة عبيد في بدء مشوارها الفني في سن صغير، وهي لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية، بعدما شاركت معها عام 2003 في مسلسل “العمة نور”، من بطولة نبيلة عبيد وفايزة عبدالغني وعزت أبو عوف وعبدالرحمن أبو زهرة والراحلة كريمة مختار وغيرهم.

كما قدمت أول أعمالها في السينما مع خالتها أيضاً من خلال فيلم “مفيش غير كده” عام 2006 ثم فيلم “كامب” الذي عرض عام 2008، وشارك في التمثيل مجموعة من الفنانين الشباب.