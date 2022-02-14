حمو بيكا يرد على "المتنمرين" عليه بعد مرضه

رد مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، يوم الإثنين، على المتنمرين عليه بعد تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى، يوم السبت الماضي.

وأعرب بيكا عن ”استيائه وحُزنه الكبيرين“ تجاه حملة من الانتقادات والتنمر التي قال إنها استهدفته، بعد ظهوره في صورة وهو ملقى على ظهره على أحد أسرة مستشفيات القاهرة.

ويظهر الفنان في الصورة وهو ”عاري الصدر خلال خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، وظهر حجم بطنه كبيرا“.

ونشر بيكا مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، وعلق عليه: ”لا للتنمر.. لا شماتة في المرض.. حمو بيكا“.

وقال في الفيديو إنه ”يعاني من مرض اسمه كرونز، وهو سبب حجم بطنه الكبير“.

وأضاف: ”هذا المرض تكاليفه باهظة ولا يستطيع تكاليف علاجه سوى المقتدرين ماديا.. ربنا ما يكتبه على حد خالص“.

وكان حمو بيكا تعرض، صباح السبت، لوعكة صحية مفاجئة نُقل على أثرها لأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان على ”فيسبوك“ صورة له وهو داخل المستشفى، مُعلقة: ”ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب“.

يأتي ذلك بعد خروج الفنان مباشرةً من مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، بعدما حل ضيفاً برفقة زميله حسن شاكوش على الإعلامية المصرية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس المذاع عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، للحديث عن أزمة منعهما من الغناء.

وخلال اللقاء، الذي انتهى في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، انهار حمو بيكا على الهواء أثناء حديثه عن عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية المصرية.

وأعرب حمو بيكا عن حزنه الشديد بسبب رفض قبول عضويته في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يستعد لتحريك دعوى قضائية، قبل أن يتحدث عن تأثير ذلك الموقف على حياته الشخصية والأسرية.

كما وجه رسالة لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر باكيا، وقال: ”بقول لنقابة الموسيقيين.. اعتقوني لوجه الله، أنا قرَّبت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم.. محدش حاسس باللي أنا فيه.. مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت، في وقت سابق، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات من العمل وإقامة الحفلات، من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.