الفنان السعودي محمد الشعيبي يلاحق قانونيا "المسيئين" له ولابنته نور

أعلن الفنان السعودي، المقيم في الكويت محمد الشعيبي، اليوم الاثنين، عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد كل من ”أساء“ له ولابنته نور.

وأكد الشعيبي في منشور نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أنه ”سيتم رصد كل من أساء له ولابنته نور العشيبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المحامين“، مضيفا في منشوره أن ”اسم ابنته ليس سلعة ليتم تداوله بين الناس“.

كما نشر الفنان السعودي منشورا يعود إلى مجموعة ركاز القانونية، إذ أكد فيه محاموه قيامهم بمتابعة الإجراءات القضائية بحق المسيئين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع فيديو بثته طليقة الفنان الشعيبي، البحرينية آلاء الثاني، عبر حسابها في ”سناب شات“، أمس الأحد، والذي ادعت فيه أنها ”محرومة من رؤية ابنتها نور منذ 4 سنوات“.

وقالت آلاء، التي انفصلت عن محمد الشعيبي بعد زواج قصير، تبعه رفع قضايا ضد بعضهما في المحاكم ”إنها محرومة من ابنتها منذ 4 سنوات رغم مساعيها الدؤوبة وتواصلها مع محامين ومسؤولين في السعودية والبحرين والكويت لحل هذه القضية منذ بدايتها، وبالرغم من وجود اتفاق سابق مع طليقها بأن تتمكن من رؤية ابنتها“.

وسردت آلاء تفاصيل القضية منذ بدايتها عام 2018، ولجوئها إلى المحاكم والقضاء لرؤية ابنتها التي أخذها والدها من البحرين عقب استخراج جواز سفر جديد لها آنذاك، بحسب قولها.

وأشارت في المقابل إلى قضية مرفوعة ضدها من طليقها عام 2018 وهي قضية ”زنا“، وقالت إنه ”رفع هذه القضية من أجل إسقاط حقها بحضانة ابنتها وتم حفظ القضية“، لافتة إلى معاناتها في المحاكم والنيابة لإثبات براءتها من هذه التهمة.

ونوهت إلى ”عدم تمكنها من الذهاب إلى الكويت لرؤية ابنتها بسبب قضية سب وقذف رفعها ضدها طليقها، وصدر فيها حكم غيابي بالسجن لمدة عامين“.

وتزوج الفنان محمد الشعيبي عام 2016 من آلاء، ولم يدم زواجهما الذي أثمر عن طفلتهما ”نور“، طويلا، إذ اندلعت خلافات بينهما ووقع الطلاق.

وسبق أن حصلت آلاء على حضانة طفلتها بالقانون، لكنها عادت واتهمت طليقها عبر مقاطع فيديو في شهر مارس/آذار 2018، بأنه اقتحم عليها المنزل برفقة أشخاص مجهولين، واختطف الطفلة وهرب بها.

وقدمت آلاء آنذاك بلاغا في الواقعة، تبين بعد تحريات أن الطفلة غادرت البحرين مع الشعيبي.

وخرج محمد الشعيبي لاحقًا عبر مقاطع فيديو موثقة ردًّا على آلاء، وقال ”إنه دخل المنزل بموافقة أهل البيت ودخل غرفة طفلته واصطحبها ثم غادر بها للسعودية“.