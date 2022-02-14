بعد ظهوره بمقاطع "غريبة" .. "اليوتيوبر" السعودي راشد يثير صدمة متابعيه

أثار اليوتيوبر السعودي الشاب راشد، والشهير بقناته على يوتيوب ”زد شو“، صدمة بين متابعيه، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو ظهر فيها بحالة غريبة.

وخلال أقل من يومين، شهدت حسابات اليوتيوبر راشد الذي يتابعه الآلاف من السعوديين منذ سنوات، ودأب على تقديم النصائح للشباب وتقديم يومياته مع شقيقه ”بدر“، تغيرا ملحوظا.

وظهر اليوتيوبر السعودي الذي انتقل إلى الولايات المتحدة وأقام فيها، بمقاطع فيديو عكس فيها تصرفات أقرب إلى ”الأنوثة“.

وفاجأ راشد متابعيه، بتغيّر محتواه، إذ خرج في أحد مقاطع الفيديو وهو مستلق على مقعد في مكان عام، ويرتدي بنطالا فقط، بينما كان يتحدث بطريقة أنثوية.

وفي مقطع آخر، ظهر وهو يرتدي صديرية نسائية، بينما كان يتصرف بطريقة مريبة.

وشهد محتوى اليوتيوبر راشد تغيرا ملحوظا، حتى في طريقة حديثه، التي اعتادها متابعوه منه، وخلال مدة زمنية قصيرة نشر راشد عدة مقاطع ومنشورات، بدت مختلفة، فيما أكد أنه ”أخيرا تمكن من العيش بحرية“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع التغيير الملحوظ في محتوى اليوتيوبر السعودي، الذين شككوا بميوله الجنسية، فيما عبر آخرون عن صدمتهم وحزنهم بسبب ما وصل إليه.

ووجه اليوتيوبر السعودي رسالة مطولة لوالدته بعد التغيير الذي طرأ عليه، وفي رد على ما أثاره من جدل في مواقع التواصل.

وأكد في رسالته أنه ”لم يعد يهتم بآراء الناس، وقرر أن يعيش شخصيته المجنونة كما هي“، مضيفا في رسالته لوالدته ”لازم أعيش حقيقتي ومين انا للناس وافتح قلبي للكل كدا انتي ربيتيني!“.

وشدد على أنه تمكن أخيرا من أن يكون ”راشد المجنون“، ويعيش وفق هواه وكما يرغب، وفق قرار اختاره لحياته.

ونفى في تغريدة أخرى له عبر حسابه في موقع ”تويتر“، ما أشيع عن اختياره حياة المثليين، مشددا على أنه ”اختار فقط التغيير في حياته“.

يذكر أن شهرة اليوتيوبر راشد وشقيقه بدر، بدأت منذ عدة أعوام، وبعد ذلك سافر المشهوران راشد وبدر في بعثة إلى الولايات المتحدة، إلا أن شقيقه بدر عاد، فيما اختار هو البقاء في أمريكا دون أن يبدي أسبابا واضحة لذلك.