وفاة الفنانة التشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف

أعلن الأديب الفلسطيني ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في القاهرة، اليوم الاثنين، وفاة مواطنته الفنانة التشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف، الملحق الثقافي لسفارة بلاده لدى القاهرة سابقا.

ونعى الناجي مواطنته بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ونشر عدة صور للفنانة الراحلة، تضمنت بعض أعمالها ولوحاتها ومشاركتها في بعض المعارض.

وعلق ناجي الناجي على صور الفنانة لطيفة يوسف قائلاً: ”لطيفة يوسف الفنانة الفذة، الإنسانة البهية، الصادقة المخلصة الوفية، المناضلة الصبورة، المعطاءة النبيلة المكافحة دوما، قلبها المحب توقف، وتوقفت معه معان كثيرة للعطاء والإيثار والجمال والبهاء، لن ننساك يا ابنة البلاد وأمها“.

ولم يعلن المستشار الثقافي لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة، في منشوره عن أي تفاصيل تخص موعد تشييع جثمان الفنانة التشكيلية لطيفة يوسف، أو مكان الدفن والعزاء.

كما نعى الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، الفلسطينية الراحلة لطيف يوسف، ونشر صورتها عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، وغرد كاتباً: ”خبر محزن وقع علي كالصاعقة.. فنانة عظيمة.. وإنسانة تجسد النُبل على قدمين… رحم الله الفنانة القديرة ابنة فلسطين وابنة مصر وكل العالم العربي“.

لطيفة يوسف هي أحد الأسماء الرائدة في مجال الفن التشكيلي، ولدت بمخيم خان يونس بالقرب من قطاع غزة، وعاشت طفولتها هناك، وكرست ريشتها للتعبير عن القضية الفلسطينية بأسلوب فني متميز، إذ قدمت العديد من المعارض الفردية والجماعية في دول الوطن العربي وكذلك الدول الغربية.

وبرغم ظروف الاحتلال استطاعت الفنانة الراحلة لطيفة يوسف أن تضع بصمتها الفنية في المحافل الدولية، بعدما استغلت موهبتها في مقاومة الاحتلال من خلال لوحاتها التي لفت دول العالم.

وقالت الفنانة الراحلة في تصريحات سابقة، إن التشكيليين الفلسطينيين عبروا عن القضية الفلسطينية بشتى الطرق، منها البوستر واللوحات والمشاركة بأعمالهم في معارض في مختلف أنحاء العالم، لتعريف الناس في العالم بالقضية الفلسطينية عبر سنين طويلة من الاحتلال.

وأضافت أن الفنان التشكيلي الفلسطيني لجأ لعدة أساليب لمقاومة الاحتلال، أولها توعية الجماهير بتأثير الاحتلال على ضياع الهوية الفلسطينية والإيضاح المستمر للتراث الفلسطيني عن طريق تسجيله على لوحاتهم، وإظهار التراث الفلسطيني الغني المنعكس على المشغولات المطرزة المستخدمة في الأثواب التراثية، والتعبير عن وسائل المعيشة ككل وإظهار الاستخدامات اليدوية اليومية بأشكال متعددة من وسائل التعبير التشكيلي.