"عابر المجرات".. عمل فني يوثق حياة الفلكي الكويتي صالح العجيري

تستعد منصة ”فو“ الشبابية في الكويت، لإنتاج أكبر عمل فني وثائقي تلفزيوني يوثق مسيرة حياة العالم الفلكي الراحل صالح العجيري، الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 102 عام، عقب عقود قضاها في إثراء علم الفلك، تاركا خلفه العديد من الأبحاث والكتب والمؤلفات.

ويحمل العمل عنوان ”عابر المجرات“ وهو مقتبس من كتاب الدكتورة سعاد الصباح وتأليف وسيناريو وحوار مزيد المعوشرجي، ومن المتوقع أن يبصر النور في الفترة القصيرة المقبلة، وذلك تكريماً لمسيرة الفلكي الراحل.

و“فو“ منصة رقمية متكاملة كويتية لاحتضان المواهب الشابة، تأسست في تموز/ يوليو 2020، وهي نتيجة تعاون مثمر بين الشيخة عهود الصباح وريهام العيار، بهدف تمكين الطاقات الشبابية وتصديرها للأسواق العالمية.

وقالت العيار، الرئيسة التنفيذية لمنصة ”فو“، إن ”هذا العمل الدرامي مكتوب بحرفية عالية وبميزانية إنتاج ضخمة تعود بالمشاهدين إلى حقبة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من خلال بناء ديكورات خاصة بالمرحلة الماضية“، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأضافت العيار أن ”فريق الإنتاج قام بإجراء الكثير من البحوث والدراسات عن حياة العجيري، ومراجعة جميع المعلومات من قبل كوادر متخصصة في مجالات التوثيق ومن كتّاب الدراما التلفزيونية بهدف تقديم عمل فني يليق باسم العالم الراحل“، مؤكدة أن ”المنصة بصدد إنتاج هذا العمل الذي يضم المساهمات العلمية والفلكية للراحل العجيري ومدى تأثيره العميق في هذا المجال على الشباب الكويتي والعربي“.

يذكر أن نص العمل كُتب قبل أكثر من 5 أعوام، حيث ساهم العجيري في إعداد العمل من خلال تزويد القائمين عليه بالمراجع اللازمة فضلاً عن تخصيص يوم في الأسبوع لمناقشة النص معهم.

وسبق أن ذكر مزيد المعوشرجي مؤلف العمل أن ”هناك مشاهد خاصة للعجيري تم تصويرها سابقاً، حيث يظهر فيها العالم الراحل بدور الراوي لكل حقبة زمنية شهدتها الكويت ما قبل ظهور النفط وبعده“.

والعجيري من مواليد 1920، ويعتبر أحد أشهر علماء الفلك في الكويت والمنطقة، قدم الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج.

من أبرز إنجازاته، تقويم ”العجيري“ الذي بدأ منذ 1952 وما زال يُنتج كل عام، وهو تقويم يمتاز بدقة حساباته، إضافة إلى ”مرصد العجيري“ الفلكي الذي أسسه مطلع سبعينيات القرن الماضي على نفقته الخاصة، واستورد له قبة فلكية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل الراحل لقاء أبحاثه العلمية على تكريمات وشهادات كثيرة، كما أنجز العديد من الكتب والمؤلفات ومنها: ”علم الميقات، كيف تحسب حوادث الكسوف والخسوف، خارطة ألمع نجوم السماء، ودورة الهلال، كيف تستدل على الفصول، الوجهات الأربع، جدولة الوقت“.

وحرص كثير من الكتَاب على توثيق حياة وإنجازات العجيري قبل وفاته، وكان آخرها إصدار بعنوان (رحلة القرن.. 100 عام في حياة عالم الفلك صالح العجيري) للكاتبة الكويتية نهى محمد الدخان، الذي رصدت فيه حياة هذا العالم في معلومات بسيطة مختصرة مقرونة بالرسوم التوضيحية، وجاء في 80 صفحة.