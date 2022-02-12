وفاة الممثل الجزائري مصطفى برور عن ‭87‬ عاما‎‎

أعلن التلفزيون الجزائري اليوم السبت، وفاة الممثل مصطفى برور، عن عمر ناهز 87 عاما، تاركا خلفه أكثر من 100 فيلم ونحو 46 مسلسلا تلفزيونيا وعشرات الأعمال الإذاعية.

ونعى برور، الديوان الوطني للثقافة والإعلام، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة الجزائرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما نقلته وكالة ”رويترز“.

وكان الراحل قد نُقل إلى المستشفى العسكري في الجزائر العاصمة قبل أيام بعدما تدهورت صحته.

وتصدر المرحوم قوائم البحث على المواقع الإلكترونية من دول ومناطق العالم العربي لمعرفة سبب وفاة برور، حيث أكدت العديد من التقارير الجزائرية الإخبارية بأن سبب وفاته يعود لنتيجة صراعه مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا، في حين تلقى العديد من العلاجات دون مفعول.

وتم الإعلان من قبل وسائل إعلام وصفحات جزائرية وعربية، خبر وفاة الفنان والممثل الجزائري مصطفى برور.

وانتشر اسم النجم العربي بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، من قبل آلاف المواطنين العرب، الذين يعتبرونه واحداً من أكبر الفنانين وأقدمهم وأكثرهم شهرة في الوسط الفني في بلاد المغرب العربي.

وغرد الكثيرون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، حول وفاة الممثل الكبير الذي أثار موته حالة من الصدمة لدى الكثيرين من محبيه وجمهوره في الجزائر وغيرها من بلاد المغرب العربي، وذلك بسبب مسيرته الفنية الطويلة في عالم الفن.

خالص العزاء و المواساة للأسرة الفنية الجزائرية وعائلة الفنان القدير الفقيد "مصطفى برور" الذي وافته المنية اليوم.

اللهم اغفر له وتغمده برحمتك الواسعة يالله.. وألهم ذويه وأحبته الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/LNUBrBZ3Dr — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 12, 2022

ولد مصطفى برور عام 1935 وشارك في ثورة التحرير الجزائرية، وتفرغ تماما بعد الاستقلال للعمل بالفن وواكب تأسيس الإذاعة ثم التلفزيون.

ومن أبرز أعماله مسلسلات ”المشوار“، و ”جروح الحياة“، و ”شفيقة.. بعد اللقاء“، وكذلك فيلم ”الخردجي“ للمخرج عبد الرزاق هلال.

كان الراحل مصطفى برور أبدى في تصريحات سابقة لصحيفة ”النهار“ المحلية، استياءه إثر تجاهل قطاع الثقافة له خلال فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية. وأشار برور الذي مثل في العديد من الأعمال الفنية بأصابع الاتهام إلى وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.

وعلق مصطفى برور: ”بكل آسف أنا لا تعرفني الوزيرة”، حيث اقتصرت مشاركاته المتواضعة آنذاك مع التلفزيون الجزائري في كليب “مزغنة” كممثل للأصالة في الجزائر العاصمة قديما، وهذا لكونه من “أولاد القصبة الأصليين”، وبين أنه عدا ذلك لم يتلق أي دعوة للمشاركة من أي جهة معنية بهذه التظاهره.