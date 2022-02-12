الدراما المصرية في رمضان 2022.. موضوعات متنوعة وغياب نجوم

أقل من 50 يومًا، وينطلق السباق الرمضاني في الدراما المصرية، حيث تتسابق جهات الإنتاج على جذب المشاهدين خلال الموسم الذي يشهد انتعاشًا كبيرًا في سوق الدراما.

وتشهد الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال رمضان المقبل، غياب بعض الفنانين الذين اعتادوا التواجد خلال المواسم الماضية، إضافة إلى ظهور فنانين بطرق مختلفة عن آخر موسم درامي في رمضان الماضي، من حيث تغيير نوعية الشخصيات، والأدوار التي سيقدمونها بشكل مختلف عن آخر ظهور درامي.

ومن أبرز الفنانين الذين سيظهرون بشكل مختلف عن العام الماضي: ”طارق لطفي، ومصطفى شعبان، وأحمد مكي“، أما أبرز الغائبين فكان في مقدمتهم الفنانون: عادل إمام، ويحيى الفخراني، ومنى زكي، وياسمين عبدالعزيز، ويوسف الشريف.

طارق لطفي

ومن الفنانين الذين سيظهرون في رمضان 2022، بشكل مختلف عن الموسم الماضي، الفنان طارق لطفي الذي سيشارك في بطولة مسلسل ”جزيرة غمام“ التي تدور أحداثه في حقبة العشرينيات، ويروي أحداثًا وقعت في مصر قبل 100 عام من الآن.

وهو يختلف عن مسلسل ”القاهرة كابول“ الذي تناول 3 قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد مصر والمنطقة العربية، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

أحمد مكي

كما يجسد الفنان أحمد مكي دورًا كوميديًا، بعدما عاد لمسلسل الكبير في جزئه السادس، بعد أن ظهر في رمضان الماضي وقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن الكوميديا، بعد أن شارك في مسلسل ”الاختيار 2″، وجسد شخصية ضابط الشرطة الذي يكافح الإرهاب.

مصطفى شعبان

الحال لم يختلف كثيرًا مع زميله الفنان مصطفى شعبان، الذي سيظهر في دراما رمضان 2022 بشكل مختلف عن رمضان الماضي، حيث تخلى عن دور الأكشن الذي قدمه في مسلسل ”ملوك الجدعنة“ الذي عرض في رمضان الماضي مع الفنان عمرو سعد، ويقدم دور مشرف اجتماعي في مسلسله الجديد ”دايما عامر“ الذي سيعرض في رمضان المقبل.

تواصل غياب عادل إمام

في المقابل يشهد الموسم الدرامي في رمضان المقبل غياب العديد من النجوم، جاء في مقدمتهم الفنان عادل إمام الذي سيغيب عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركته في موسم 2020 بمسلسله ”فالنتينو“.

يحيى الفخراني

كما سيشهد الموسم الدرامي في رمضان المقبل، غياب الفنان يحيى الفخراني، الذي شارك في الموسم الماضي بمسلسل ”نجيب زاهي زركش“، وذلك بعدما أعلن عودته إلى السينما بعد غياب دام ما يقارب 24 عامًا، من خلال فيلم باسم ”بنزو“، بعد توقفه عن المشاركة في الأفلام السينمائية، منذ العام 1998، وتحديدًا بعد فيلم ”مبروك وبلبل“.

منى زكي

وبرغم نجاح مسلسلها ”لعبة نيوتن“ الذي عرض في رمضان الماضي، تغيب الفنانة منى زكي رسميًا عن موسم دراما رمضان 2022، بعد قرار صنَّاع مسلسلها ”لام شمسية“ تأجيل تصويره لبعد رمضان، وتحديدًا في يونيو المقبل.

ياسمين عبدالعزيز

أما ياسمين عبدالعزيز، فقررت الغياب عن السباق الرمضاني هذا العام، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، وظلت لشهور تتعالج حتى تعافت منها، حيث شاركت في رمضان الماضي البطولة مع زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل ”إللي ملوش كبير“.

ليلى علوي

كما أكدت الفنانة ليلى علوي، عدم تواجدها في سباق دراما رمضان 2022، بسبب استعدادها للمشاركة في فيلم سيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، دون أن تحدد موعدها أو اسم الفيلم أو الدور الذي ستؤديه.

يوسف الشريف

ويغيب الفنان يوسف الشريف عن المشاركة في دراما رمضان المقبل 2022، بعد أن قدم مسلسل ”كوفيد 25“ في العام الماضي، وهو من نوعية المسلسلات 15 حلقة فقط، وعرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني الماضي 2021.