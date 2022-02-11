متحدث باسم سنوب دوغ يصف اتهامات امرأة له بالاعتداء الجنسي بأنها "محاولة ابتزاز"‎‎

رفعت امرأة، لم يتم الكشف عن هويتها، دعوى مدنية تتهم مغني الراب الأمريكي ”سنوب دوغ“ بالاعتداء الجنسي عليها بعد حضورها حفلة له، العام 2013، وهو ما وصفه المتحدث سنوب دوغ بأنه ”ابتزاز“ لا أساس له من الصحة.

وتم رفع الدعوى، يوم الأربعاء، وذلك قبل أيام من مشاركة ”سنوب دوغ“ في حفل بين شوطي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية مع فناني هيب هوب آخرين بالقرب من لوس أنجليس.

وقيل إن المرأة هي ”جين دو“، ووُصفت بأنها راقصة، وعارضة أزياء، وممثلة، عملت مع سنوب دوغ.

وقالت الدعوى إن ”المدعية وجدت نفسها تفكر في أمنها الوظيفي إذا صدت المدعى عليه سنوب دوج“.

وأضافت أن ”المدعية شعرت بالضغط عليها من قِبل المدعى عليه سنوب دوغ بسبب هيمنته وموقعه من حيث السلطة عليها، بما في ذلك قدرته على توظيفها وفصلها، والتأكد من أنها لن يتم تعيينها أبدًا في مجال عمله مرة أخرى“.

وقال متحدث باسم ”سنوب دوغ“، إن المغني ”لم يسبق له أن أجرى أي لقاء جنسي“ مع المرأة، وإن هذه الاتهامات ببساطة ”لا أساس لها من الصحة“.

وقال المتحدث: ”يبدو أنها جزء من خطة ابتزاز لتحقيق ثراء لابتزاز سنوب دوغ مباشرة قبل أن يشارك في حفلة بين شوطي بطولة السوبر بول، يوم الأحد“.