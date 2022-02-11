وفاة الموسيقار المصري الموجي الصغير

غيب الموت صباح اليوم الجمعة الموسيقار المصري الموجي الصغير عن عمر ناهز 71 عاما.

وأعلنت الوفاة الدكتورة غنوة الموجي شقيقة الموسيقار الراحل من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قالت فيه: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله“.

وكان مقررا أن تقام جنازته بعد عصر اليوم الجمعة، إلا أنه تم تأجيل الجنازة ولم تحدد حتى الآن، ولم تذكر غنوة الموجي سبب تأجيل الجنازة في المنشور التي كتبته عبر حسابها الرسمي على ”فيس بوك“.

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الموسيقار المصري الراحل من خلال بيان صحفي أصدرته اليوم جاء فيه: ”إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، وأعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي“.

وقدمت إيناس عبد الدايم العزاء لأسرة الموجي وأصدقائه ومحبيه في الوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم جمهوره وأسرته الصبر على فراقه.

كما نعى الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية الموسيقار الموجي الصغير في بيان صدر عن النقابة منذ قليل جاء فيه: ”ينعى الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس إدارة النقابة ببالغ الحزن والأسي الملحن الراحل الموجي الصغير، بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين، وهو ابن القدير الراحل محمد الموجي، داعين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه، ولأهله الصبر والسلوان“.

والموجي الصغير هو ابن الموسيقار الراحل محمد الموجي، واسمه الحقيقي محمد أمين محمد الموجي، والعندليب عبد الحليم حافظ هو من أطلق عليه اسم الموجي الصغير في بدايته الفنية، وذلك بعد أن لحن له إحدى أغنياته، ليقول له إن اسمه طويل، ويجب أن يختار اسما صغيرا لكي يحفظه الجمهور، ولكي يكون بعيدا عن اسم والده الذي حقق نجاحا كبيرا كملحن، حتى لا يتم مقارنته به.

واقترح عبدالحليم حافظ عليه اسم عبد الحليم الموجي، ليرفض الموجي بأدب قائلا له سيطغى عليه اسم العندليب، فضحك عبد الحليم حافظ وقال له، هناك نجاة الصغيرة، وأنت ستكون الموجي الصغير.

وولد الموجي الصغير في 1951 في محافظة كفر الشيخ والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي ”اليتيم“، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، حيث بلغت عدد ألحانه أكثر من 500 لحن غناها عمالقة الغناء في العالم العربي.