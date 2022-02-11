شوق القحطاني ترد على اتهامها بنشر فيديو ملكة كابلي ومروج الرحيلي قبل عمليات التجميل

ردت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية شوق القحطاني على اتهامها بأنها وراء انتشار مقطع فيديو قديم جمع بين خبيرتي التجميل المشهورتين ملكة كابلي ومروج الرحيلي.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد وجهوا أصابع الاتهام سواء بشكل مبطن أو بشكل مباشر إلى شوق القحطاني، بخصوص نشر مقطع وصور للمشهورتان، كابلي والرحيلي، قبل إجراء عمليات التجميل بقصد التشهير.

ونفت خبيرة التجميل السعودية في معرض حديثها علاقتها بانتشار فيديو قديم يجمع بين ملكة كابلي ومروج الرحيلي خلال فترة صداقتهما، التي امتدت 7 سنوات، مبينة أن ”المقطع انتشر قبل أن تعرف به“.

وأوضحت أنها ”إنسانة لديها مشاريع وأعمال ووقتها لا يسمح بنشر مقاطع عن آخرين أو الإساءة إليهم“.

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وقالت: ”أول شي المقاطع المنتشرة هم منزلينها بيوم من الأيام في السوشال ميديا، قبلما أعرفهم، انا معندي وقت أدور حد، ما وصلت للدناءة“.

وعلقت في معرض حديثها: ”إذا في يوم صار سوء فهم بيني وبين شخص، سوء فهم، وتحفظنا عليه وما طلعنا قلنا للناس، هذا معناته نحن ما نبى نتكلم فيه ولا نبا نسولف فيه (..)“.

واستنكرت شوق القحطاني اتهامها بأنها تبحث عن مصلحتها، للصعود باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها ”ليست من النوع الذي يبحث عن الشهرة بطريقة سلبية، وليست بحاجة للشهرة“، مؤكدة أنها لو كانت بالفعل تسعى لمصلحتها، لكانت قد شاركت في الموضوع الذي أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل.

وأكدت شوق أنها أكثر شهرة من أي خبيرة تجميل أخرى مشهورة في الوقت الحالي، لذا هي ليست بحاجة للتكسب من وراء شهرة أحد.

وختمت خبيرة التجميل السعودية كلامها بالقول إنها ”لا تملك الوقت لاتهامات مفتعلة“، متوعدة من يتهمها أو يسيء إليها في المستقبل برفع قضية بحقه.

وكانت علاقة صداقة تجمع بين خبيرتي التجميل شوق القحطاني وملكة كابلي، قبل أن تنتهي في مطلع هذا الشهر، لأسباب لم تتكشف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، مقطع فيديو قديما، يعود لكل من ملكة كابلي ومروج الرحيلي، قبل انتهاء صداقتهما كذلك، وقبل إجرائهما عمليات تجميل غيرت من مظهرهما.

وأبدت كل من ملكة كابلي ومروج الرحيلي انزعاجهما من انتشار المقطع، حيث انتقدت كل منهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل، نشر فيديو قديم لهما قبل عمليات التجميل.