محطات في حياة الفلكي الكويتي الشهير صالح العجيري

غيب الموت، اليوم الخميس، العالم الفلكي الكويتي صالح العجيري، صاحب تقويم ”العجيري“ الشهير، عن عمر يناهز 102 عام، عقب عقود قضاها في إثراء علم الفلك، تاركا خلفه العديد من الأبحاث والكتب والمؤلفات.

والعجيري من مواليد الحي القبلي في مدينة الكويت، ولد في حزيران/ يونيو عام 1920، ودرس القرآن والحديث والفقه والقراءة والكتابة والحساب لدى الكتاتيب في سنوات طفولته الأولى.

والتحق العالم الراحل بعد تعلمه لدى الكتاتيب بمدرسة لتربية الأطفال، وهي مدرسة أنشأها والده محمد صالح عبدالعزيز العجيري، ثم انتقل عام 1937 إلى المدرسة المباركية التي أتم فيها تعليمه حتى الصف الثاني الثانوي.

وعمل العجيري بعد إتمامه المرحلة الثانوية معلما ومحاسبا لدى بعض التجار، قبل أن يبدأ رحلة الغوص في علم الفلك الذي ظهر حبه له منذ طفولته، وكان والده أول داعم ومشجع له وساهم في تحويل خوفه من الظواهر الطبيعية في طفولته إلى سبيل للشغف والمثابرة، بأن أرسله إلى البادية لتعلم الرماية والفروسية والحياة الخشنة، لتكون تلك الخطوة الأولى لتعلمه علم الفلك.

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والتحق الراحل عام 1945 بجامعة الملك فؤاد الأول في القاهرة، ودرس في مدرسة الآداب والعلوم، وخضع لاختبار إتمام الدراسة فيها في قسم الفلك ونجح بتفوق، ثم توجه إلى المنصورة في شمال مصر واستكمل دراسته الفلكية فيها حتى حصل على شهادة علمية تفيد بتخصصه في علم الفلك من الاتحاد الفلكي المصري في عام 1952.

وواصل العالم العجيري متابعته لدراسة علم الفلك من خلال البحث والاطلاع، كما سافر إلى عدد من الدول العربية والأجنبية للبحث عن كل جديد في هذا العلم، وشارك في كثير من المؤتمرات الفلكية العربية والدولية.

اشتهر العجيري في الكويت وخارجها بوضع التقاويم السنوية منذ نحو 7 عقود، حيث قام بطباعة التقويم في عدد من الدول، منها الكويت وسوريا ومصر واليابان ونابلس في فلسطين ولبنان والعراق وباكستان وسنغافورة.

ولم يقف حب العالم الراحل للفلك عند هذا الحد، فقد أسس مطلع سبعينيات القرن الماضي مرصدا فلكيا صغيرا خاصا به، واستورد قبة فلكية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسمي المرصد باسمه.

وأنشأ الراحل ”مركز علوم الفلك والأرصاد الجوية“ في النادي العلمي الكويتي الذي افتتح رسميا في 15 نيسان/ إبريل 1986 برعاية وحضور ودعم من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وبدأ تقويم العجيري منذ عام 1952 وما زال يُنتج كل عام، وهو تقويم يمتاز بدقة حساباته، وهو التقويم الذي تعتمده الكويت رسميا في جميع معاملاتها الرسمية.

وحصل الراحل لقاء أبحاثه العلمية التي كرَس عقودا من حياته لأجلها، على تكريمات وشهادات كثيرة، وكانت أول شهادة من كلية العلوم بجامعة الكويت عام 1981، حيث تم منحه شهادة دكتوراة فخرية.

كما تم تكريمه أكثر من مرة في النادي العلمي الكويتي، وكرم من قبل جمعية المعلمين الكويتية عام 1976، بالإضافة للعديد من التكريمات، منها قلادة مجلس التعاون للعلوم عام 1988، وآخر هذه التكريمات كان عام 2020، من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي منحته جائزة الدولة التقديرية.

ومن أهم المؤلفات التي قدمها العجيري: علم الميقات، كيف تحسب حوادث الكسوف والخسوف، خارطة ألمع نجوم السماء، ودورة الهلال، كيف تستدل على الفصول، الوجهات الأربع، جدولة الوقت.

وسبق أن كشف العالم الراحل عن وجود خطأ تاريخي فادح تسبب به المؤرخون في القرن السابع نتج عنه حذف أربعة أعوام من التاريخ الميلادي، ما تسبب بتغيير التاريخ الحقيقي لميلاد السيد المسيح.

وقال العجيري في مقال نشرته صحيفة ”الأنباء“ قبل 3 أعوام، إنه ”يوجد خطأ في تقدير التاريخ الميلادي مقداره أربعة أعوام، ووقع هذا الخطأ في القرن السابع، وقد اكتشف المؤرخون الخطأ لاحقا، إلا أنهم لم يصححوه لعدم التشويش في التواريخ السابقة“.

ونظرا لمسيرة حياة العالم الحافلة بالإنجازات، فقد حرص كثير من الكتَاب على توثيقها، وكان آخرها إصدار بعنوان (رحلة القرن.. 100 عام في حياة عالم الفلك صالح العجيري) للكاتبة الكويتية نهى محمد الدخان، التي رصدت فيه حياة هذا العالم في معلومات بسيطة مختصرة مقرونة بالرسوم التوضيحية، جاءت في 80 صفحة.