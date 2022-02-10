بدور البراهيم: "أفتخر بأنني أول سعودية مثيرة للجدل"

خرجت خبيرة التجميل، ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ”بدور البراهيم“ في مقطع فيديو بثته، لتعلن أنها ”أول سعودية مثيرة للجدل“.

وشددت ”البراهيم“ عبر مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، أنها تفتخر كونها أول سعودية أثارت جدلًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن جميع من حققن جدلًا بسبب شهرتهن جئن بعدها، لافتة إلى أنه ”بغض النظر عن شهرتهن، خاصة، هند القحطاني، ورهف القحطاني، فإنها كانت السباقة في إثارة الجدل“.

وشددت ”البراهيم“ على عدم تصدرها المشهد في هذه الفترة على غرار مواطنتيها هند القحطاني، ورهف القحطاني، الشهيرة بـ“وذ نكهة“، نظرًا لأنها ”قللت من ظهورها على مواقع التواصل“.

وعزت خبيرة التجميل السعودية سبب تراجع ظهورها على مواقع التواصل، إلى أنها صارت تشعر بـ ”الانزعاج“ من الجدل المثار باسمها في كل مرة تظهر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا قررت التخفيف من ظهورها.

وأكدت ”البراهيم“ أنها في غنى عن الشهرة على مواقع التواصل، لأن لديها مشروعها الخاص باسمها، وهي تفضل التركيز على عملها بدلًا من التركيز على الشهرة على مواقع التواصل، معلقة أنها ليست بحاجة للإعلانات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو سابق عبر حسابها على ”سناب شات“ وبدا عليها التأثر من تعليق إحدى متابعاتها، التي ألمحت إلى أنها ”تغيرت بسبب الشهرة“.

وقالت ”البراهيم“ إنها ترى الكوابيس من بعد إعلانها إجراء عملية نحت خصرها، وإنها تشعر بالندم، وتحاول مراجعة نفسها.

وأعلنت أنها ستقوم بحذف كل الصور غير اللائقة عبر حسابها على إنستجرام، مبينة أنها ستقدم صورة أفضل عنها، وستعود للحجاب والعباءة عند اقتناعها الكامل.

وألمحت خبيرة التجميل السعودية إلى أن أحد الأشخاص دفعها لتقديم مثل هذا المحتوى، وإجراء تجميل لخصرها: ”الله يسامح إللي كان السبب، خلاني أخطو الخطوة هذه، وأطلع بالصورة هذه إللي ما أحب أطلع فيها“.

وتسبب إعلان ”البراهيم“ عن إجرائها عملية نحت لخصرها، وظهورها بعدة مقاطع فيديو وصور وهي تستعرضه، مروجة للمركز الطبي والطبيب الذي أجرى لها العملية، بجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أوضحت سبب إجرائها العملية في فيديو سابق، مرجعة ذلك إلى رغبتها في الحصول على جسد أكثر تناسقًا.