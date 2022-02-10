منصات الأفلام بين حرية الإبداع وتجاوز القيم المجتمعية

لجأ صُناع الدراما في المنطقة العربية، خلال السنوات الأخيرة، إلى عرض أعمالهم الفنية على المنصات الإلكترونية العربية وغيرها، التي شهدت انتشاراً كبيراً، وأصبحت منافساً قويا لدور السينما والتلفاز، ما أدى لغزارة في الإنتاج الدرامي وتنوعه.

لكن، لم تسلم تلك المنصات من الانتقادات الكبيرة التي وجهت لها، لعرضها أعمالا أثارت جدلا، خاصة أن الأعمال التي تعرض عليها لا تخضع للرقابة على المصنفات الفنية كنظائرها في السينما والتليفزيون.

وواجهت هذه المنصات اتهامات بأنها سمحت لبعض الأعمال الفنية بتناول موضوعات تجاوزت قيم المجتمع العربي، فيما يرى آخرون أنها فرضت مساحة جيدة لحرية الإبداع.

ضمير الفنان

واعتبر نقاد وكتاب دراما، أن ضمير الفنان وصُناع الدراما بشكل عام، أصبح الفيصل فيما يعرض على المنصات الإلكترونية خاصة أنها لا تخضع للرقابة.

ويرى الناقد الفني سمير الجمل، أن ”هدف تلك المنصات الأساسي هو الربح وتحقيق المكاسب المادية“.

ولفت إلى أن ”كل ما يحقق رواجاً ومشاهدات أعلى ويعود على زيادة الإقبال والاشتراك في هذه المنصات، هو ما ستقدمه للمشاهد بغض النظر عن مناسبته للقيم أو ضدها“.

وأوضح الجمل لـ“إرم نيوز“، أن ”المعيار الأساسي للحفاظ على قيم المجتمع العربي، هو ضمير الفنان وصناع العمل الدرامي، لأن ما يهم تلك المنصات في المقام الأول هو الربح المادي“.

مسؤولية مشتركة

بينما يرى الكاتب والأكاديمي المصري الدكتور شريف الجيار، أن ”المسؤولية فيما تعرضه المنصات الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة، ليست مقتصرة فقط على الفنان، بل مشتركة بين الفنان وصناع العمل الدرامي بشكل عام وكذلك المشاهد والمتلقي“.

وأوضح الجيار“ لـ“إرم نيوز“، أنه ”رغم أن هذه المنصات تعطي صناع الدراما بشكل عام شبه الحرية الكاملة للإبداع، فإن هذه الحرية يعلق عليها مسؤولية على المبدع، بضرورة مراعاة قيم ومبادئ المجتمع الذي يعيش فيه، وكذلك المتلقي الذي له حرية اختيار ما يشاهده وينبغي عليه أن يكون على دراية بما يعرض“.

واعتبر أن ”لا قيود على الإبداع في القرن الحادي والعشرين. ينبغي أن تمنح الحرية كاملة للمبدع حتى ينتج ونشاهد إبداعاً حقيقياً له مصداقيته، لكن الحرية الكاملة ليست بالتعدي على القيم وهذا لا يتعارض تماما مع الإبداع“.

الاختيار للمتلقي

واختلفت المؤلفة المصرية أماني التونسي، مع الآراء التي ترجح أن ضمير الفنان هو الفيصل، معتبرة أن ”المنصات سوق يعرض بها كافة الألوان وعلى المشاهد أن يختار ما يناسبه وليست على المبدع مسؤولية في ذلك“.

وقالت أماني التونسي لـ“إرم نيوز“، إن ”تأثر المشاهد بالأعمال الدرامية التي يشاهدها مسؤوليته شخصياً وليست على صناع المحتوى“.

وأشارت إلى أن ”المنصات التي لا تخضع للرقابة ليس لها أي تأثير سلبي على المجتمع، لأن الإنترنت يتوفر فيه كل شيء بما في ذلك المواقع الإباحية وغيرها فالأمر متوقف على قناعات واختيارات المتلقي“.

وحول عرض بعض الأعمال على المنصات والتي أثارت جدلا مؤخراً، واعتبر البعض أنها ضد قيم المجتمع العربي ومن الممكن أن تؤثر على الأسرة، قالت التونسي إن ”القصور هنا في مبادئ الأسرة أو الشخص لأن المبادئ السليمة لا تتأثر بعمل فني في النهاية من الممكن أن يعتبر ترفيهيا“.

وترى الكاتبة المصرية أن ”انتشار المنصات الإلكترونية كان له تأثير إيجابي على الوسط الفني، بعدما ساهمت في غزارة الإنتاج الدرامي وأدت لإنتاج أعمال بميزانيات قليلة، ما كان له مردود إيجابي على صناع الدراما الشباب، في توفير فرص مناسبة“.