مصر.. وقف برنامج ومنع فريقه من العمل بسبب مداخلة "وهمية" مع مجدي يعقوب

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارا، الأربعاء، بإيقاف برنامج ”الحياة أحلى“ بفضائية ”الحدث اليوم“ بعد إجراء مداخلة وهمية مع الطبيب والجراح العالمي المصري مجدي يعقوب.

وجاء قرار المجلس، وهو أعلى جهة إعلامية في مصر، متضمنا إحالة المسؤولين في القناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

وذكر المجلس في قراره، أن ”لجنة الرصد تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلا وتحايلا وخرقا للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام“.

وكان مقدمو البرنامج، قد أعلنوا عن استقبال مكالمة هاتفية من يعقوب، معربين للجمهور عن سعادتهم بإجراء المداخلة مع الطبيب العالمي الذي ظهر صوته مغايرا تماماً للحقيقة.

كما أثارت المداخلة الوهمية حالة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهام القناة والإعلاميين فيها بالاستخفاف بعقول المشاهدين، خاصة أن صوت يعقوب مميز لدى متابعيه، خاصة من المصريين.

وعلقت الصحفية ياسمين محفوظ عبر تويتر قائلة: ”شوفت قليل وكتير.. لكن كدة كتير؟!! جايبين واحد منتحل صفة دكتور مجدي يعقوب؟!!! غيروا اسم القناة للنصب اليوم؟!! القناة دي لازم تتشمع.. مش مستوعبة والله“.

وفي تغريدة أخرى، قالت ياسمين محفوظ: ”اتفضلوا شوفوا الوكسة لآخرها.. نصباية بجد مش هزار..“.

اتفضلوا شوفوا الوكسة لاخرها.. نصباية بجد مش هزار.. pic.twitter.com/XoGV1nq2Xm — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) February 9, 2022

بدوره، علق الإعلامي شريف عامر على تلك المقابلة المزيفة بإعادة نشر المقاطع التي سبق أن نشرتها زميلته ياسمين محفوظ، قائلا: ”إلى من يهمه الأمر،“.

الى من يهمه الامر ، https://t.co/mt5z6sz87B — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) February 9, 2022

من جهتها، أعلنت نقابة الإعلاميين على لسان النقيب طارق سعده عضو مجلس الشيوخ، منع فريق عمل البرنامج المذاع على قناة ”الحدث اليوم“ من مخرجين ومعدين ومقدمي البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي للكذب والتضليل ونشر أخبار كاذبة .

وأكد سعده اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات الجنائية أيضا ضد قناة الحدث اليوم، لسماحها لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي، وفقا لنص المادتين 88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016.

وتضمن البيان مخاطبة النقابة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الحدث اليوم وكافة الوسائل الإعلامية التي تسمح لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لقانونه 180 لسنة 2018.