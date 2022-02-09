شيرين عبدالوهاب تنفي أنباء عودتها لحسام حبيب وتتوعد مروجيها

نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تصريحات أدلى بها المنتج الفني ومنظم الحفلات يوسف دندش، معلنا خلالها عودتها لطليقها حسام حبيب.

وكانت صحف ومجلات قد تناقلت تلك الأنباء التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعدت ”شيرين“ من يروج هذه الأخبار بـ“المساءلة القانونية“.

وقال الحساب الرسمي للفنانة على ”تويتر“: ”تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة، بشأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، وهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية“.

بيان:

تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 9, 2022

ودعت الفنانة حسب البيان، جمهورها إلى عدم الالتفات إلى كل تلك الأخبار، مؤكدة أن ”همها الحالي هو إسعاد الجمهور من خلال ما ستقدمة الأغاني الجديدة“.

وكان دندش قد كشف في وقت سابق يوم الأربعاء، عن عودة شيرين عبد الوهاب، لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك على هامش حضوره إحدى الفعاليات الفنية في مصر.

وأوضح في تصريح لصحيفة ”المصري اليوم“ أنه اتصل هاتفيا بشيرين عبد الوهاب، يوم الثلاثاء، وأن من قام بالرد على الهاتف طليقها، حسام حبيب.

وبارك دندش لشيرين وحسام، عودتهما، واصفا إياهما بالصديقين المقربين، متمنيا لهما السعادة.

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة، على خبر عودة الثنائي، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، قائلة ”كنت متأكدة أنها زوبعة في فنجان، وكنت متأكدة أنهما يعشقان بعضهما بعضا، ومتأكدة من رجوعهما لبعض، ألف مبارك لشيرين وحسام“.

وأثار خبر عودة النجمين لبعضهما جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة أن خبر انفصالهما تصدر ”التريند“ لأسابيع، وذلك بسبب إزالة شيرين لشعرها عقب الطلاق، وتصريحات الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بأن شيرين تعرضت لأذى من طليقها.

تلك التصريحات تسببت في حالة تعاطف ودعم كبيرين من الجمهور للنجمة المصرية.

وكانت الإعلامية الأحمدية قد أعلنت في نهاية العام الماضي، انفصال النجمة المصرية عن زوجها، حسام حبيب.

وأثار هذا الإعلان حالة من الجدل ما بين تناقل أنباء بالنفي وأخرى مؤكدة، لتعود الإعلامية وتؤكد حديثها بنشرها جزءا من حوار الفنانة المصرية، تشير فيه إلى طلاقها رسميا.

وذكرت الأحمدية، عبر تغريدة على ”تويتر“ حينذاك أن ”كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم“، في إشارة ليوم السبت الـ27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي التوقيت نفسه نشر موقع ”الجرس“ تغريدة عبر ”تويتر“، جاء فيها أن ”شيرين طلقت حسام حبيب“، في إشارة إلى أن العصمة كانت بيدها، لتخرج شيرين لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة حول انفصالها عن زوجها الفنان حبيب، بعد تصريحات، الأحمدية.

وقالت في بيان لها، إن ”الانفصال وقع بالفعل والأسباب تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية“.