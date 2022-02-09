سامر المصري يعلن عن عمل مشترك مع الفنان التركي نجاتي شاشماز

أعلن الفنان السوري سامر المصري عن عمل مشترك يجمعه قريبًا بالفنان التركي نجاتي شاشماز، الشهير عربيّا بشخصية ”مراد علم دار“.

ووثق المصري ظهوره مع الفنان شاشماز في جلسة ودية فيما يبدو، إضافة إلى التقاطه صورًا برفقته وآخرين، معلقًا أن ”عملًا سيجمعهما قريبا“.

ولم يكشف سامر المصري عن طبيعة العمل المشترك، مكتفيًا بالقول ”مشروع جديد، مع الممثل التركي الأسطوري نجاتي شاشماز“.

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بدوره، شارك الفنان التركي نجاتي شاشماز، صورا من ذات الجلسة، ومقاطع فيديو تجمعه بسامر المصري.

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وسبق أن أعلن الفنان السوري سامر المصري عن مشاركته في عمل دراما مشترك في رمضان المقبل، يحمل اسم ”جنايات صغيرة“، المأخوذ عن المسلسل التركي الشهير ”جرائم صغيرة“.

وانتهى المصري من تصوير الفيلم العالمي ”North of the ten“ من إخراج الأمريكي رايان لامار وإنتاج قيس قنديل، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين العالميين.

وكان الفنان المصري قد سبق وأوضح أسباب انسحابه من المسلسل السوري الشهير ”باب الحارة“، معتبرا أن الأجزاء التي تبعت انسحابه عبارة عن “مطمطة إنتاجية وإخراجية“.

وأكد، في لقاء سابق له مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ”ناس أونلاين“، أنه لم يعد يتابع أي جزء من ”باب الحارة“ بعد إعلانه انسحابه منه، لافتا إلى أن العمل ”انتهى دراميا“.

وأعرب في لقائه عن حزنه على الحال التي بلغها المسلسل، معلقا: ”(..) تأسفت بيني وبين حالي على إنه هاد المسلسل اللي حقق كل هالنجاح الجماهيري العربي لازم كان يطلق عليه رصاصة الرحمة من زمان“.

ولاقى نعي سامر المصري لسام الملا مخرج ”باب الحارة“ على حسابه في ”انستغرام“ تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عن حزنه الشديد لرحيل الملا، وذلك على الرغم من الخلافات التي اندلعت بينهما، إثر انسحابه من ”باب الحارة“.

وكتب سامر في نعيه مع إعلان وفاة المخرج السوري بسام الملا: ”رغم كل شي صار بينا مو حلو بس سمعت الخبر زعلت، وتذكرت بس الأيام الحلوة اللي عشناها سوى..يا ريت كان تصالحنا وقعدنا لو قعدة حلوة قبل ما تتركنا..بس هي هيك الدنية والموت حق رحمة الله عليك“.