أنباء عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب‎‎

كشف المنتج الفني ومنظم الحفلات، يوسف دندش، عن عودة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك على هامش حضوره إحدى الفعاليات الفنية بمصر.

وأوضح دندش في تصريح لصحيفة ”المصري اليوم“ أنه اتصل هاتفيا بشيرين عبد الوهاب، يوم الثلاثاء، وأن من قام بالرد على الهاتف طليقها، حسام حبيب.

وبارك دندش لشيرين وحسام، على عودتهما، واصفا إياهما بالصديقين المقربين، متمنيا لهما السعادة.

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وعلقت الإعلامية بسمة وهبة، على خبر عودة شيرين وحسام، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قائلة ”كنت متأكدة أنها زوبعة في فنجان، وكنت متأكدة أنهما يعشقان بعضهما بعضا، ومتأكدة من رجوعهما لبعض، ألف مبارك لشيرين وحسام“.

وأثار خبر عودة النجمين لبعضهما جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة وأن خبر انفصالهما تصدر ”التريند“ لأسابيع، وذلك بسبب إزالة شيرين لشعرها عقب الطلاق، وتصريحات الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بأن شيرين تعرضت لأذى من طليقها، تلك التصريحات التي تسببت في حالة تعاطف ودعم كبيرين من الجمهور للنجمة المصرية.

وكانت الإعلامية الأحمدية أعلنت في نهاية العام الماضي عن انفصال النجمة المصرية عن زوجها، حسام حبيب، لتثير حالة من الجدل ما بين تناقل أنباء بالنفي وأخرى مؤكدة، لتعود وتؤكد حديثها بنشرها جزءا من حوار الفنانة المصرية، تشير فيه إلى طلاقها رسميا.

وذكرت الأحمدية، عبر تغريدة على ”تويتر“ حينذاك أن ”كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم“، في إشارة ليوم السبت الـ27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي التوقيت نفسه نشر موقع ”الجرس“ تغريدة عبر ”تويتر“، جاء فيها أن ”شيرين طلقت حسام حبيب“، في إشارة إلى أن العصمة كانت بيدها، لتخرج شيرين لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة حول انفصالها عن زوجها الفنان حبيب، بعد تصريحات، الأحمدية.

وقالت في بيان لها، إن ”الانفصال وقع بالفعل والأسباب تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية“.

وجاء في نص البيان أن الفنانة شيرين ”تهيب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها“.

ووفقا للبيان، أكدت الفنانة أن ”الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين حسام حبيب، على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق“.