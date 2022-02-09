السعودية.. اتهام مقدم برنامج إذاعي بـ"فبركة" قصص المتصلين العاطفية

تعرض برنامج إذاعي شهير في السعودية، لانتقادات واسعة، واتُّهم مقدمه الشاب بفبركة قصص عاطفية لجذب تفاعل الجمهور بعدما ثارت شكوك حول هوية أحد المتصلين عبر الهاتف مع البرنامج.

ويقدم الإعلامي السعودي، ياسر الشمراني، برنامج ”بعد المنتصف“ على إذاعة ”إم بي سي إف إم“، وهو مدير الإذاعة أيضاً، لكن شكوكاً كثيرة وحالة من الجدل حدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث حلقة يوم الإثنين الماضي.

وخلال الحلقة اتصل مستمع للبرنامج كي يتحدث للشمراني عن مشكلة عاطفية واجهها بعدما تنازل عن وظيفته من أجل امرأة أحبها، وتزوجها، قبل أن يفاجأ بها وقد تركته وتزوجت رجلاً آخر خلال وجوده تحت تأثير غيبوبة نتجت عن حادث تعرض له، واستمرت لمدة ستة أشهر.

ووجد الرجل الذي أطلق على نفسه لقب ”هدوء“ تعاطفاً كبيراً مع قصته، قبل أن يبدأ بعض المغردين في تويتر، حيث تنشر المحطة الإذاعية برامجها مصورة على حسابها هناك، التشكيك في حقيقة القصة.

وقال بعض المغردين إن حديث الرجل يحمل تناقضاً، وتساءل فريق منهم عن مدى سهولة حصول الزوجة على حكم بطلاقها من زوجها والزواج برجل آخر خلال فترة زمنية قصيرة، إذ إن المتصل ”هدوء“ قال إن زوجته ”خلعته“ بعد نحو شهرين من دخوله في الغيبوبة، متذرعةً بأنه متوفى دماغياً.

وكان عبدالرحمن اللاحم، وهو محام سعودي بارز، وترافع في كثير من القضايا الشهيرة في محاكم المملكة، أبرز من شكك بحقيقة القصة، وقال معلقاً على الجدل الذي تسببت به ”واضح أن القصة فيها شيء ..طيب ؛ إذا أنت مت دماغيا؛ زوجتك يحق لها ترفع عليك دعوى (فسخ نكاح) مو خلع.. الخلع يالحبيب أنها ما تبيك وترمي المهر بوجهك. دعوى الخلع؛ إجراءاتها معقدة خصوصاً إذا انت بغيبوبة (فاقد الأهلية) يعني كل الكلام اللي بالفيديو ؛ كذب .بلاش القصص ابو ريالين“.

كما أشار عدد من المغردين لحلقة سابقة من البرنامج، يتحدث فيها متصل عرف نفسه باسم سعد، عن معاناته مع قصة عاطفية أيضاً، خانته فيها حبيبته التي طلق زوجتيه السابقتين كي يتزوجها، وقالوا إن صاحب لقب ”سعد“ هو ذاته صاحب لقب ”هدوء“.

وبدأت الانتقادات عندها تتوجه نحو البرنامج ومقدمه الشمراني، حيث قال كثير من المغردين إن القصص مفبركة وتستهدف جذب متابعين للبرنامج ومتفاعلين مع ما يطرحه من مشاكل عاطفية واجتماعية.

ولم يعلق الإعلامي السعودي على الجدل الذي تسببت به حلقة ”هدوء“، والاتهامات الموجهة ضده وضد البرنامج الذي شاهده في تويتر مئات الآلاف بشكل غير معتاد على الحلقات السابقة.

لكن الشمراني قال إن تلك القصة أصبحت قضية رأي عام في السعودية والخليج العربي وشهدت تعاطفاً كبيراً من الناس مع ضحيتها الذي قدم بدوره الشكر لمن تعاطف معه خلال معاودة الاتصال بالبرنامج في اليوم التالي.