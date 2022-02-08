بعد 29 عاماً من الاعتزال ..شهيرة تعلن رغبتها في العودة للتمثيل

أعلنت الفنانة المصرية شهيرة، أرملة الفنان الراحل محمود ياسين، رغبتها في العودة للتمثيل خلال الفترة القادمة، بعد مرور 29 عاما على اعتزالها التمثيل.

وقالت شهيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور عبر برنامجها“مصر جديدة“ بفضائية“ إي تي سي“ مساء الثلاثاء أنها تلقت عروضاً كثيرة خلال الفترة الماضية، لكنها رفضتها.

وأضافت شهيرة أن أسباب الرفض تمثلت في رعايتها لزوجها الراحل، كونها رفضت الاستعانة بممرضين أو مساعدين أثناء فترة مرضه، وأزمة فيروس كورونا قائلة ”المبدأ موجود، وفترة التوقف الطويلة تتطلب العودة دون قلق،وعندي فوبيا من كورونا“.

وتحدثت شهيرة عن مناقشتها عودتها للتمثيل مع الفنانة الراحلة شادية قبل وفاتها، وتشجيع شادية لها على العودة للتمثيل من جديد قائلة ”ليس لدي مانع الآن من العودة بعد استقرار الأحوال من فيروس كورونا“.

وكان الفنان الراحل محمود ياسين قد تعرض لأزمة صحية لازمته لسنوات حتى توفي في أكتوبر من العام قبل الماضي عن عمر يناهز 79 عاماً.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.

وتعد شهيرة ”عائشة محمد أحمد حمدي“ واحدة من أبرز الفنانين المصريين على مدار العقود الماضية، نظراً لما قدمته من أعمال فنية كبيرة.

وشهيرة من مواليد فبراير عام 1949 ”73عاماً“، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية، والتقت بالفنان الراحل محمود ياسين أثناء بداية عملها في المجال الفني عام 19969، وتزوجا في 1970، وأنجباً ”رانيا“ و“عمرو“ ويعملان بمجال الفن.

واعتزلت شهيرة الفن عام 1993 ،وارتدت الحجاب، لتعود عام 1996 لتقديم أحد البرامج الدينية في قناة ”إقرأ“ الفضائية.

ومن الأعمال الفنية لشهيرة “ أنا وابنتي والحب- صور ممنوعة- سؤال في الحب- شقة في وسط البلد- وضاع العمر يا ولدي- رحلة الشقاء والحب- الرجل الذي عطس- عصر الحب- الجلسة سرية- القناص-وصمة عار- عودة الهارب- ليل وخونة- خبطة العمر- نواعم-الحب بين قوسين“.