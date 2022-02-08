رهف القحطاني تتهم زياد بن نحيت بـ"العنصرية" بعد دعوته عدم التصويت لها

ردّت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني، على تعليق مواطنها الشاعر المعروف زياد بن نحيت، بشأن دعم منافسها المنشد حسين آل لبيد، في الإعلان الترويجي الذي أطلقته شركة ”معنا“ ضمن ”تطبيق معنا“.

وكان زياد بن نحيت ظهر في مقطع فيديو متداول مع المنشد آل لبيد، لدعمه في حملته الإعلامية لـ“تطبيق معنا“.

وعلق بالقول: ”من المهم جدا تحملون التطبيق من خلال حسين آل لبيد وليس من خلال رهف القحطاني.. نحن كلنا فريق داعم لحسين آل لبيد ويستاهل الحقيقة“.

وإثر ذلك، خرجت مشهورة ”سناب شات“ رهف القحطاني، لتستنكر تصريح بن نحيت، مؤكدة عدم وجود مشكلة لديها في تصويته لمنافسها آل لبيد، بالقول إنه ”يستحق التصويت“.

كما شددت على أن المشكلة هي طلب زياد بن نحيت بعدم التصويت لها، متهمة إياه في الوقت نفسه بـ“العنصرية“.

وتابعت القحطاني في مقطع فيديو بثته عبر حسابها: ”الوضع فيه عنصرية، إذا فيه عنصرية أبشر، بنات السعودية والمشاهير وحدة وحده كلهم معي ويدعموني قلبا قالبا، والرجال الكفو اللي يعدون المرا راس مال، إذا أنت تبغى عنصرية ابشر، والوضع تصويت، وأنا ما تكلمت قلت الميدان يا حميدان، وبرجع بقلك الميدان يا حميدان“.

وختمت المشهورة السعودية الفيديو بأبيات شعر وجهتها للشاعر زياد بن نحيت في تحدٍّ له: ”سلم على بن نحيت كثير السلامي وقله لا تتحدى بنات المملكة، بنات المملكة مثل الطير اللحامي ينزل على فريسته ثم يقتله“.

وتأتي المنافسة بين رهف القحطاني وحسين آل لبيد ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها شركة ”معنا“ الرقمية، بعد أن أعلنت قبل 3 أشهر عن تعاقدها مع كل من القحطاني وآل لبيد في الحملة المعنية.

تم توقيع عقد إعلاني لمدة ثلاث شهور مع المؤثرة رهف القحطاني وقيادة أحد أفواج معنا للترويج عن تطبيق معنا لخدمة المجتمع بداية جديدة…لخيارات عديدة#معنا_يجمعنا pic.twitter.com/LRBA0lh57P — تطبيق معنا (@maeanaApp) December 28, 2021

وتهدف الحملة إلى التصويت عن طريق أحد المشهورين القحطاني أو آل لبيد من قبل الجمهور، في حين يتم اختيار أشخاص من جمهور الفريقين في كل أسبوع من خلال عملية سحب على الفوز.

وسبق أن أوضح خالد بن سلطان الغييثي الرئيس التنفيذي لشركة ”معنا“ على موقع الشركة، أن التوقيع مع رهف أو آل لبيد ماهو إلا باكورة العمل التسويقي للتطبيق، حيث سيتم التوقيع مع العديد من الأسماء المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم الإعلان عنهم تِباعا خلال الأيام القادمة“.

يذكر أن رهف القحطاني أثارت في وقت سابق، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلوسها في صدر المجلس بمفردها وسط رجال، وذلك خلال تدشين شركة ”معنا“.