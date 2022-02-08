ردا على أنباء انفصالهما.. عقيل الرئيسي وفرح الهادي يحتفلان معا

فند الفنانان فرح الهادي وعقيل الرئيسي أنباء راجت في الآونة الأخيرة عن انفصالهما.

وظهرت فرح مع زوجها عقيل محتفلةً بعيد ميلادها الـ27، الذي صادف 7 فبراير، شباط الجاري.

ووثقت الفنانة الكويتية فرح الهادي في حسابها في ”سناب شات“ تواجد عقيل، وعناقها له، بعد أن وضع أغنية رومانسية للتعبير عن حبه لها.

لكن فرح لم تتمالك نفسها، إذ انهمرت دموعها أثناء عناق زوجها لها، في إشارة إلى وجود خلافات سابقة بينهما فيما يبدو.

وظهر الثنائي الشهير وهما يفتحان هدايا فرح معا، حيث بدت العلاقة بينهما لم تتأثر، رغم الأنباء المتداولة.

وأهدى الفنان عقيل زوجته فرح عددا من الهدايا، كان أبرزها كتاب مذكرات، كتب عليه عددا من الرسائل الخاصة.

وحضر الحفل عدد من أصدقاء الفنانة الكويتية، إضافة إلى شقيقتها الفنانة شوق الهادي، كما تخلل حفل عيد الميلاد عدد من المقاطع الترفيهية، كمطرب وعازف كمان، فيما غلبت أجواء الفخامة على الحفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات إخبارية منذ نحو شهر أنباء قوية عن انفصال الثنائي الشهير بعلاقة الحب التي تجمعهما، إلا أن كلا من الهادي والرئيسي التزما الصمت تجاهها.

وجاءت شائعة انفصال الثنائي الشهير تزامنا مع ذكرى زواجهما، إذ أقاما حفل زفافهما في 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، بينما عقد القران في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من 2017.

ورغم عدم تصريحهما بشأن حقيقة انفصالهما، فإنه خلافا للعادة، ظهر كل منهما بشكل مكثف بمفرده على حساباته في مواقع التواصل، في غياب واضح لما اعتاده جمهورهما بالتقاط صور رومانسية معا.

كما وجه الفنان الإيراني الأصل والمقيم في الكويت عقيل الرئيسي طوال الفترة الماضية رسائل غامضة، تعكس حالة من الاضطراب كان يعيشها.

وبحسب ما تم تداوله عبر حسابات إخبارية فنية عن أسباب انفصال الثنائي، فإن خلافات عديدة نشبت بينهما ولم تكن وليدة اللحظة، حيث إنهما على خلاف منذ مدة.

فيما نفى آنذاك أحد الحسابات الإخبارية انفصال الثنائي الهادي والرئيسي، مؤكدا وجود خلافات فقط بينهما، وقد قررا أخذ استراحة.

يذكر أن الفنانين فرح الهادي وعقيل الرئيسي شاركا معا في مسلسل ”بين إيديك“، الذي عرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو من تأليف عبد الله الرومي وإخراج صمود الكندري.