وفاة الفنان المصري جرير منصور

غيب الموت الفنان المصري جرير منصور مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الوفاة أشرف شقيق الفنان جرير منصور من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيس بوك قال فيه: ”أخي الكبير وحبيبي وصديقي مهندس جرير منصور في ذمة الله بطل مصر وإفريقيا وكابتن النادي الأهلي في السباحة إنا لله وإنا إليه راجعون سلام يا حبيبي الغالي“.

ونعى عدد من نجوم الفن الفنان الراحل، منهم المطرب المصري هيثم سعيد الذي كتب منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: ”توفى إلى رحمة الله الفنان المهندس جرير منصور، واللي أبدع في أدوار كتير من أول ”رجب فوق صفيح ساخن“ و ورقة شفرة والهرم الرابع والريس عمر حرب وأعمال أخرى“.

وأضاف الفنان هيثم سعيد: ”جرير منصور كان راجل جميل جداً على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة“.

ونعى الفنان تامر عبد المنعم الفنان الراحل الذي اشترك معه في فيلم ”أمير الظلام“ الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، حيث كتب: ”لا إله إلا الله.. سلام ياصاحبي، جرير منصور في ذمة الله، والجنازة من مسجد السلام اللي بعد المحافظة في شارع الهرم“.

وكان أشرف الشقيق الأصغر للفنان جرير منصور قد أعلن منذ أيام عن تعرض شقيقه لوعكة صحية شديدة، وطالب الجمهور بالدعاء لشقيقه.

وبدأ جرير منصور حياته الفنية في بداية السبعينات من القرن الماضي، من خلال مجموعة من الأعمال التي شارك بها بأدوار ثانوية، أشهرها فيلم ”رجب على صفيح ساخن“ الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام.

وتميز جرير بأدوار الشر، فملامحه الحادة أهلته لتجسيد أدوار الشر، ولعل أبرزها وأشهرها تجسيده لشخصية ”ماركوس“، زعيم المافيا في فيلم ”أمير الظلام“، وكان آخر الأعمال التي شارك بها مسلسل ”رحيم“ مع الفنان ياسر جلال.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل جرير منصور بجانب عمله بالتمثيل كان بطلا رياضيا، حيث حصل على الحزام الأسود في رياضة الجودو، بالإضافة إلى تمثيله لمصر في البطولات الإفريقية في السباحة، وحقق ألقابا عدة، كما احترف رياضة الملاكمة التي تعلمها بأمريكا.