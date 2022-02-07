بعد حادثة الطفل المغربي.. محمد عساف يختار اسم "ريان" لمولوده البكر

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، مساء اليوم الإثنين، أنه رزق بطفله الأول وأسماه ”ريان“، بعد تفاعله في وقت سابق مع حادثة سقوط الطفل المغربي ريان أورام التي هزت العالم.

وقال عساف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام“.

وأضاف: ”قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته ريان، أسأل الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين“.

وكان عساف، الحائز على لقب ”آراب أيدول“ عام 2013، من بين العديد من نجوم الفن الذين شاركوا في التضامن الواسع مع حادثة الطفل المغربي ريان، خلال الأيام الخمسة التي كانت تعمل الطواقم المغربية على انتشاله من البئر التي سقط فيها.

وكتب عساف، قبل العثور على الطفل ريان، تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”اللهم رده سالماً إلى أهله“، في وقت عاش فيه الكثيرون من داخل المغرب وخارجه على أعصابهم، وهم يتابعون مستجدات حادثة الطفل.

في حين تفاعل مع إعلان وفاة الطفل المغربي، الذي حظيت قضيته بمتابعة واسعة في العالم، حيثُ قال في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”وجع القلب، رحمك الله يا ريان، كل التعازي لأهل الطفل ريان ولأهلنا في المغرب ولنا جميعا“.

وجع القلب… رحمك الله يا #ريان. كل التعازي لأهل الطفل ريان و لأهلنا في المغرب و لنا جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) February 5, 2022

هذا وشيعت ظهر يوم الإثنين جنازة الطفل ريان الذي أخرج ميتا من بئر علق فيها خمسة أيام، في مأساة هزت العالم، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسقط رأسه بقرية ”إغران“ شمال المغرب.

يشار إلى أن النجم الفلسطيني عاد في بداية شهر حزيران/يونيو من العام الماضي إلى الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 4 أعوام، بألبوم غنائي جديد.

ويعد هذا الألبوم الرابع في مسيرة نجم الغناء الفلسطيني، وحامل لقب برنامج المواهب الشهير ”آراب أيدول“، ويأتي بعد آخر ألبوم طرحه بعنوان ”ما وحشناك“.

وبدأ المغني الفلسطيني محمد عساف الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغانٍ مصورة له.

لكنه دخل عالم النجومية بعد أن فاز في برنامج ”أراب آيدول“ في موسمه الثاني، الذي عرض على قناة ”ام بي سي 1“.

كما كان لعساف حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم في عام 2014، وأنتج عنه فيلم ”الآيدول“ في عام 2016.