فرقة "مزاهر" النسائية تبقي على فن "الزار" حيًا في مصر

تقوم أم سامح، البالغة من العمر 72 عامًا، تحيط بها فرقة من قارعي الطبول والدفوف، بالغناء، الذي يتصاعد تدريجيًا بالتزامن مع الإيقاع.

ولأنها أحد آخر من يمارسون ”الزار“، فهي جزء من جوقة موسيقية تسمى (مزاهر)، التي تأسست من أجل الحفاظ على هذا الفن التقليدي حيا في مصر.

وكان ”الزار“ يومًا من الممارسات الموجودة في العديد من دول المنطقة، والفرقة التي تقودها موسيقيات تستلهم فنها من الموسيقى، التي تنحدر من جنوب مصر والسودان.

وتقول أم سامح لـ“رويترز“ إن كلمات الأغاني معرفة شفهية يتم تناقلها عبر الأجيال وتهدف بالأساس إلى أن تكون شكلا من أشكال التداوي بالموسيقى.

وتروي كيف بدأ تاريخها مع ”الزار“ مع أمها التي كانت (ريسة) بما يعني قائدة فرقة وسلمتها الراية عندما تقدم بها السن لتحل محلها.

وتقول إن ”تاريخ الزار بدأ مع أمي لأن هي أمي كانت برده ريسة زار، فأنا طلعت كدة يعني فحبيت الزار، فبقيت أروح مع أمي وأنا صغيرة واتعلمته وبقيت اشتغل ورا والدتي لغاية ما والدتي كبرت فابتدت تخليني أنا ريسة زي ما هي كانت ريسة“.

وتؤدي أم سامح عروضا بشكل منتظم في المركز المصري للثقافة والفنون في القاهرة، وهي تغني منذ أن كانت في الـ13 من عمرها.

ويرجح باحثون أن كلمة ”الزار“ تم استعارتها من اللغة الأمهرية لغة إثيوبيا الرسمية، وتعني ”زائر النحس“، وفق ما تقول موسوعة ”ويكابيديا“.

و“الزار“ في أصله طقس وثني للقبائل الإفريقية البدائية، وهو قائم على رقصات مختلفة تصاحبها دقات معينة صاخبة على الدفوف وإطلاق البخور.

ويقول مؤدو هذه الطقوس إنها تقوم بتطهير الإنسان وتطرد الأرواح الشريرة منه، لكنها تحولت إلى فلوكلور شعبي في عدد من البلدان مع مرور الوقت.

وبحسب العادات الدارجة منذ القدم، يقوم بهذه الطقوس الطاردة للجن والأرواح الشريرة، امرأة، تسمى ”الشيخة“ أو ”عريفة السكة“، وفي مصر يطلق عليها لقب ”الكدية“.

وبحسب الموسوعة، فإن ”الزار“ انتقل من إثيوبيا إلى مصر والسودان ودول عربية أخرى خلال القرن التاسع عشر.

وفي السودان لا يختلف ”الزار“ عن مصر كثيرا، حيث يُرى هناك بأنه طقس يساعد في علاج الحالات النفسية.